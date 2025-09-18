Inauguracja Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła" 2025 Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta konferencja inaugurująca ogólnopolski konkurs „Odblaskowa Szkoła” 2025. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, współorganizatorem Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a partnerem PZU SA.

Celem konkursu jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez propagowanie mody na noszenie elementów odblaskowych, popularyzację wiedzy o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród pieszych i rowerzystów oraz zaangażowanie szkół, rodziców i samorządów we wspólne działania profilaktyczne.

Szkoły, które przystąpią do konkursu, mają za zadanie wyposażyć uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe, organizować konkursy wiedzy i plastyczne, prowadzić zajęcia pozalekcyjne o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, realizować akcje z udziałem pieszych i seniorów, przygotować film lub piosenkę o bezpieczeństwie oraz aktywnie promować działania w mediach lokalnych i społecznościowych.



„Dzięki wspólnym działaniom możemy tworzyć coś, co realnie służy bezpieczeństwu. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, dlatego tak ważne jest promowanie świadomości zagrożeń i wypadków. Ogólnopolskie akcje edukacyjne pokazują, jak istotna jest profilaktyka. Serdecznie dziękuję młodemu pokoleniu, za to że chcecie się w to angażować i że jesteście dzisiaj tutaj razem z nami” – powiedział w swoim wystąpieniu Mariusz Cichomski - Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA.



W gali inauguracyjnej udział wzięli m.in.: w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, nadinsp. Roman Kuster - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, Anna Urbańczyk - w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty, Tomasz Tarkowski - Członek Zarządu PZU SA, czasowo wykonujący obowiązki Prezesa Zarządu PZU SA, Agata Wróblewska - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Agnieszka Jurkiewicz - w imieniu Prezesa Zarządu Tauron Polska Energia SA, Grzegorz Wróbel - Prezes Zarządu Okręgowego PZM Katowice, Jacek Zalewski - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Oddział Centralny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Orlen SA, płk Sławomir Urbański - Szef Zarządu Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Ponadto w wydarzeniu uczestniczył Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP - insp. Robert Koźlak wraz ze swoim zastępcą insp. dr. Krzysztofem Dymurą, Dyrektorzy Biur KGP, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, zastępcy komendantów wojewódzkich Policji/Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji, zastępcy komendantów szkół Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Akademii Policji w Szczytnie, a także naczelnicy wydziałów ruchu drogowego KWP/KSP a także dyrektorzy szkół podstawowych.

Gościem specjalnym był Adam Małysz - legenda polskich skoków narciarskich i ambasador akcji.

Konkurs „Odblaskowa Szkoła” po raz pierwszy został zorganizowany w 2010 roku w Małopolsce. W latach 2023 - 2024 przeprowadzono dwie edycje pilotażowe w czterech województwach, w których łącznie udział wzięło 797 szkół. W kamizelik odblaskowe wyposażono ponad 120 tys. uczniów, natomiast w elementy odblaskowe ponad 136 tys. uczniów. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – w mediach ukazało się blisko 6 tysięcy publikacji opisujących działania szkół, Policji i partnerów akcji.



Po edycjach pilotażowych, które odniosły sukces w zakresie poprawy świadomości najmłodszych uczestników ruchu drogowego, w tym roku wszystkie komendy wojewódzkie włączyły się w organizację „Odblaskowej Szkoły”.

„Wierzę, że można zrobić jeszcze więcej, dlatego konkurs obejmie całą Polskę.” – powiedział podczas swojego wystąpienia nadinsp. Roman Kuster, I Zastępca Komendanta Głównego Policji. „Cieszę się, że pan Adam Małysz jest ambasadorem tej akcji. Pan Adam zrobił ogromny skok ku poprawie bezpieczeństwa najmłodszych”. Zwrócił się następnie do uczniów - „To Wy, młodzi ludzie macie świetne pomysły i genialnie je sprzedajecie(…),dlatego Wy też bądźcie ambasadorami tej akcji. Życie i zdrowie nas wszystkich jest najważniejsze”.

Głos zabrał również Marek Wójcik – Wojewoda Śląski, który podziękował za wszystkie dotychczasowe działania prowadzone dla poprawy bezpieczeństwa na drogach i podkreślił, że konkurs „Odblaskowa Szkoła” „to nie tylko konkurs dla dzieci, ale i dla rodziców, którzy przygotowując swoje dzieci do tego wydarzenia myślą o tym, jak poprawić również swoją widoczność na drodze.”

Natomiast Anna Urbańczyk – reprezentująca Śląskiego Kuratora Oświaty – podziękowała za organizację konkursu i podkreśliła, że „bezpieczeństwo dzieci na drogach to wspólna odpowiedzialność rodziców i całej społeczności lokalnej, ale to także odpowiedzialność nauczycieli, dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek.”

Podczas konferencji odbyły się dwa wyjątkowe występy artystyczne – występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, która w 2023 roku zdobyła tytuł ogólnopolskiego laureata konkursu oraz koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na najmłodszych uczestników czekały także liczne atrakcje: fotobudka TAURON, gadżety i niespodzianki od partnerów, pokaz sprzętu służbowego – motocykli i radiowozów – oraz spotkania z policyjnymi maskotkami, które wzbudziły ogromny entuzjazm.



„Odblaskowa Szkoła" 2025 to konkurs, który łączy edukację, odpowiedzialność społeczną i realne działania profilaktyczne. Dzięki zaangażowaniu Policji, szkół, rodziców, samorządów oraz partnerów instytucjonalnych możliwe jest znaczące zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych na polskich drogach.