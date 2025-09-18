Trzeci dzień zmagań o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego w kraju Data publikacji 18.09.2025 Powrót Drukuj Trzeci dzień Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł najlepszego „Policjanta ruchu drogowego” przebiegał pod znakiem ratownictwa i sprawności za kierownicą. Najpierw w Szkole Policji w Katowicach funkcjonariusze sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a następnie w Katowickiej Strefie Kultury rywalizowali w jeździe sprawnościowej samochodem służbowym.

Czwartkowe zmagania rozpoczęły się w murach Szkoły Policji w Katowicach. To właśnie tam uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Najpierw rozwiązali test jednokrotnego wyboru składający się z 22 pytań, a następnie przystąpili do części praktycznej. Ich zadanie polegało na prawidłowym rozpoznaniu stanu poszkodowanego, udrożnieniu dróg oddechowych, ocenie oddechu i przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej.

Oceniano każdy etap działań – od bezpieczeństwa własnego po skuteczność ucisków klatki piersiowej na manekinie. Ta konkurencja jasno pokazała, że policjant ruchu drogowego musi być nie tylko kierowcą i znawcą przepisów, ale również ratownikiem gotowym do działania w sytuacjach zagrożenia życia.

W tej konkurencji najlepszy okazał się być mł. asp. Łukasz Deszcz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Po emocjach związanych z pierwszą pomocą uczestnicy przenieśli się na teren Katowickiej Strefy Kultury przy ul. Góreckiego i ul. Olimpijskiej, gdzie czekał na nich specjalnie przygotowany tor sprawnościowy. Policjanci musieli wsiąść do radiowozu, bezbłędnie pokonać wyznaczoną trasę, zatrzymać się w odpowiednim miejscu, przebiec wyznaczony odcinek, a następnie kontynuować jazdę i ukończyć konkurencję. Liczyła się każda sekunda, a najmniejszy błąd – falstart, potrącenie pachołka czy nieprawidłowe zatrzymanie pojazdu – oznaczał doliczenie karnych sekund. Rywalizacja była niezwykle widowiskowa i wymagała od zawodników nie tylko świetnej techniki prowadzenia samochodu, ale także kondycji

i refleksu.

Tą konkurencję wygrał asp. Kamil Cader reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Nad rzetelnością ocen czuwali doświadczeni sędziowie – kadra Szkoły Policji w Katowicach, specjaliści z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz kierownicy reprezentacji, którzy szczegółowo analizowali każde zadanie. Dzięki ich zaangażowaniu trzeci dzień konkursu dostarczył uczestnikom niezapomnianych emocji, a obserwatorom pokazał, jak wszechstronne umiejętności muszą posiadać najlepsi policjanci ruchu drogowego w Polsce.

Już jutro wielki finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego odbędzie się w piątek o godz. 11:00 na placu Sławika i Antalla w Katowicach - przed halą "Spodek". Podczas uroczystości poznamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, a także będziemy świadkami ślubowania nowo przyjętych policjantów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu.