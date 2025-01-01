Zaproszenie dla mediów na uroczysty Finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” oraz ślubowanie nowych policjantów - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Zaproszenie dla mediów na uroczysty Finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” oraz ślubowanie nowych policjantów

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w uroczystym zakończeniu Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” oraz w ceremonii ślubowania nowych policjantów w garnizonie śląskim. Wydarzenie odbędzie się 19 września 2025 r. (piątek) o godz. 11:00 na Placu Sławika i Antalla w Katowicach, przed halą widowiskowo-sportową „Spodek” – jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce.

Jutro Katowice staną się miejscem wyjątkowego wydarzenia – uroczystego zakończenia Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.
To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu policyjnym, podczas którego zostaną nagrodzeni najlepsi funkcjonariusze ruchu drogowego w kraju.
Ceremonia będzie miała również szczególny charakter, ponieważ zostanie połączona ze ślubowaniem nowych policjantów w garnizonie śląskim.

Podczas ceremonii poznamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, a także będziemy świadkami wyjątkowej chwili w życiu młodych funkcjonariuszy, którzy wstępują do służby.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w uroczystym zakończeniu Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” oraz w ceremonii ślubowania nowych policjantów w garnizonie śląskim.

Wydarzenie odbędzie się 19 września 2025 r. (piątek) o godz. 11:00 na Placu Sławika i Antalla w Katowicach, przed halą widowiskowo-sportową „Spodek” – jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce.

Serdecznie zapraszamy media do relacjonowania tego wydarzenia oraz mieszkańców i gości do obejrzenia tej wyjątkowej uroczystości.

Kontakt: Zespół prasowy KWP w Katowicach – 608 000 997

Powrót na górę strony