Zaproszenie dla mediów na uroczysty Finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” oraz ślubowanie nowych policjantów Powrót Drukuj Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w uroczystym zakończeniu Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” oraz w ceremonii ślubowania nowych policjantów w garnizonie śląskim. Wydarzenie odbędzie się 19 września 2025 r. (piątek) o godz. 11:00 na Placu Sławika i Antalla w Katowicach, przed halą widowiskowo-sportową „Spodek” – jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce.

Jutro Katowice staną się miejscem wyjątkowego wydarzenia – uroczystego zakończenia Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”.

To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu policyjnym, podczas którego zostaną nagrodzeni najlepsi funkcjonariusze ruchu drogowego w kraju.

Ceremonia będzie miała również szczególny charakter, ponieważ zostanie połączona ze ślubowaniem nowych policjantów w garnizonie śląskim.

Podczas ceremonii poznamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, a także będziemy świadkami wyjątkowej chwili w życiu młodych funkcjonariuszy, którzy wstępują do służby.

Serdecznie zapraszamy media do relacjonowania tego wydarzenia oraz mieszkańców i gości do obejrzenia tej wyjątkowej uroczystości.

Kontakt: Zespół prasowy KWP w Katowicach – 608 000 997