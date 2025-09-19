Ponad 6 kg narkotyków zabezpieczonych przez wrocławskich policjantów ze Śródmieścia Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław – Śródmieście w jednym z mieszkań przy ulicy Jedności Narodowej we Wrocławiu zabezpieczyli ponad 6 kg narkotyków i zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, za które grozi im kara pozbawienia wolności nawet do lat 10. Sąd na podstawie dowodów zastosował wobec podejrzanych areszt na 3 miesiące.

W ostatnim czasie policjanci kryminalni ze śródmiejskiego komisariatu podczas działań operacyjnych na osiedlu Browary Wrocławskie, w jednym z mieszkań, znaleźli ponad 6 kilogramów środków odurzających w różnej postaci m.in: ponad 4 kg amfetaminy, mefedron, marihuanę, haszysz oraz tabletki ekstazy. Przejęto również kilkadziesiąt wkładów do e-papierosów oraz kilkanaście e-papierosów zawierających THC.

Na miejscu zabezpieczono również przedmioty służące do porcjowania i dystrybucji narkotyków.

W mieszkaniu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 oraz 32 lat. Obaj usłyszeli już zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara pozbawienia wolności nawet do lat 10. Sąd na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów wydał już postanowienie o zastosowaniu wobec zatrzymanych tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Zabezpieczone substancje nie trafią już na rynek, a funkcjonariusze kontynuują czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności sprawy oraz ewentualnych powiązań zatrzymanych z innymi osobami mogącymi brać udział w tym procederze.

( KWP we Wrocławiu / mw)

Film Ponad 6 kg narkotyków zabezpieczonych przez wrocławskich policjantów ze Śródmieścia Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Ponad 6 kg narkotyków zabezpieczonych przez wrocławskich policjantów ze Śródmieścia (format mp4 - rozmiar 31.44 MB)