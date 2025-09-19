Policjanci zatrzymali 50-latka podejrzanego o oszustwa w branży deweloperskiej Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne oszustwa w branży deweloperskiej. Mężczyzna za pośrednictwem kilkudziesięciu spółek prowadził działalność o charakterze piramidy finansowej w wyniku której setki osób straciło swoje oszczędności. 50-latek został aresztowany na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa. Działania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Policjanci ustalili, że na terenie kraju działa grupa osób zamieszanych w oszustwa związane z branżą deweloperską. Zakładali oni spółki odpowiedzialne rzekomo za budowę osiedli mieszkaniowych. Spółki te oferowały inwestorom udziały oraz oprocentowany zysk, a także możliwość zakupu domów i mieszkań w inwestycjach, które miały być realizowane. W rzeczywistości pieniądze od inwestorów i osób wpłacających środki na przyszłe mieszkania były przeznaczane na inne cele, a prace budowlane pozostawały na wczesnym etapie i nie były zgodne z deklarowanym harmonogramem.

Policjanci posiadając wiedzę o miejscu przebywania osoby kierującej spółkami wykorzystywanymi do przestępczego procederu na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Łodzi 16 września 2025 roku na terenie Katowic zatrzymali 50-letniego mężczyznę. Z ustaleń wynika, że podejrzany założył i kierował ponad 90 spółkami, które mogły być wykorzystywane w działalności przestępczej. Schemat oszustw obejmował główną spółkę kapitałową, dwie spółki podporządkowane oraz tzw. „spółki córki” i „spółki przelotowe”, które pełniły kluczową rolę w mechanizmie oszustwa.

Podczas szeroko zakrojonych, wielomiesięcznych czynności dochodzeniowo-śledczych ustalono do tej pory ponad 5 tysięcy inwestorów, którzy w wyniku działalności spółek zarządzanych przez zatrzymanego utracili swoje środki finansowe.

Ponadto funkcjonariusze do tej pory ustalili również ponad 2 tysiące osób, które wpłaciły pieniądze na zakup mieszkań w ramach nieruchomości nadzorowanych przez tzw. „spółki córki” i zostały oszukane. Łączne straty szacuje się na chwilę obecną już w wysokości ponad 188 mln złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi 8 zarzutów między innymi za oszustwa znacznej wartości. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 50-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

( KWP w Łodzi / kc)