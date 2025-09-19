Deportacja dla 41-latka z Ukrainy, który znęcał się nad swoją partnerką Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Wieliccy Kryminalni wspólnie z policjantami z Gdowa zatrzymali obywatela Ukrainy stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ma na swoim koncie liczne przestępstwa oraz wykroczenia popełnione na terenie Polski, miedzy innymi dotyczące przemocy domowej.

Wieliccy kryminalni prowadzili czynności wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Gdowie wobec mieszkającego w powiecie wielickim 41-letniego obywatela Ukrainy, który na terenie Polski dopuścił się szeregu przestępstw oraz wykroczeń. Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach istniały uzasadnione przesłanki do skierowania wobec niego wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia.

Mężczyzna ma na swoim koncie liczne przestępstwa oraz wykroczenia popełnione na terenie Polski. 41-latek znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką m.in. kierował do niej groźby karalne pozbawienia życia, naruszył nietykalność cielesną, spowodował średni uszczerbek na zdrowiu. Mężczyzna znieważył również funkcjonariusza publicznego. Za swoje czyny został prawomocnie skazany.

Z uwagi na brak poszanowania prawa przez 41-latka, którego zachowanie w sposób istotny wpływa na bezpieczeństwo i porządek publiczny, wieliccy kryminalni podjęli decyzję o jego zatrzymaniu. Po sporządzeniu stosownej dokumentacji cudzoziemiec został doprowadzony do Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Aktualnie obywatel Ukrainy przebywa w areszcie dla cudzoziemców, gdzie oczekuje na dalsze decyzje administracyjne związane z jego powrotem do kraju pochodzenia.