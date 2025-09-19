90 km/h na hulajnodze. Policyjny pościg za nastolatkiem w Koszalinie Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy podczas rutynowego patrolu zatrzymali 15-latka, który swoją jazdą na hulajnodze elektrycznej stworzył poważne zagrożenie dla siebie, pasażerki oraz innych uczestników ruchu. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, Zwycięstwa i Jedności.

Policjanci zauważyli, jak młody chłopak przewozi drugą osobę na hulajnodze i porusza się wzdłuż przejścia dla pieszych. Na sygnały dźwiękowe i świetlne radiowozu nie zareagował, przeciwnie – przyspieszył i próbował uciec. W trakcie szaleńczego manewru wjechał wprost pod nogi grupy pieszych, którzy musieli ratować się zejściem z chodnika. Ostatecznie ucieczka zakończyła się fiaskiem – policjanci w podjętym pościgu zatrzymali nastolatka.

Kierującym okazał się 15-latek z Koszalina. Towarzyszyła mu rówieśniczka. Żadne z nich nie miało wymaganych uprawnień. Co więcej, podczas sprawdzenia hulajnogi funkcjonariusze ujawnili, że jej maksymalna prędkość wynosi… 90 km/h. To niemal tyle, ile samochód poruszający się drogą krajową!

Młody kierowca dopuścił się szeregu wykroczeń:

zignorował sygnały do zatrzymania się,

przejeżdżał przez przejście dla pieszych,

przewoził pasażerkę w sposób niedozwolony,

kierował pojazdem mechanicznym bez uprawnień,

stwarzał realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec nieletniego. Choć nastolatek nie odpowiada karnie tak jak dorosły, to jednak sąd rodzinny ma prawo zastosować wobec niego środki wychowawcze.

To zdarzenie jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka – szczególnie taka, która osiąga prędkości porównywalne z motocyklem. Brak kasku, przewożenie pasażera i ucieczka przed policją mogły skończyć się tragedią.

Policja apeluje do rodziców, by interesowali się tym, jak i czym poruszają się ich dzieci. Przypomina też, że hulajnogi mają jasno określone przepisy – mogą jeździć tylko po wyznaczonych drogach, a ich prędkość nie powinna przekraczać 20 km/h.

Ten wieczór mógł zakończyć się dramatem. Na szczęście interwencja policjantów zapobiegła nieszczęściu. Historia 15-latka powinna być przestrogą dla wszystkich młodych ludzi – brawura i lekkomyślność na drodze mają swoją cenę.

( KWP w Szczecine / kc)