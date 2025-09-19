Ponad 80 zarzutów za wyłudzanie odszkodowań Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Wnikliwa praca policjantów zajmujących się walką z przestępczością gospodarczą wschowskiej komendy pozwoliła na przedstawienie mieszkańcowi gminy Wschowa aż 84 zarzutów oszustwa ubezpieczeniowego oraz podrabiania i przerabiania dokumentacji. Przez kilkanaście lat podejrzany wyłudził od ubezpieczyciela prawie 80 tysięcy złotych. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

Przekonał się o tym pewien mieszkaniec gminy Wschowa, który od 2012 roku zgłosił do ubezpieczyciela ponad 200 postępowań szkodowych. Część z nich miała miejsce i za poniesione straty otrzymał odszkodowanie. Jednak większość zgłoszeń była sfingowana, a dołączona do nich dokumentacja sfałszowana. Mężczyzna przerabiał dokumentację medyczną, a zdjęcia rentgenowskie pobierał z internetu i używał jako własnych. Proceder zaszedł tak daleko, że zgłosił ubezpieczycielowi nawet narodziny dziecka, którego nigdy nie miał. Przerobił prawdziwy akt urodzenia w taki sposób, aby wyłudzić świadczenie z tytułu narodzin nowego członka rodziny. W sumie w okresie od 2012 roku do 2025 roku wyłudził od ubezpieczyciela odszkodowania na kwotę prawie 80 tysięcy złotych.

Dzięki bardzo wnikliwej pracy wschowskich policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą, którzy współpracowali z zewnętrznym ekspertem do spraw przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, prokurator mógł mężczyźnie przedstawić 84 zarzuty. Dotyczyły one oszustwa ubezpieczeniowego oraz podrabiania i przerabiania dokumentacji. Podejrzany przyznał się do wszystkich zarzutów oraz spłacił ubezpieczycielowi niesłusznie otrzymane odszkodowania. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie.