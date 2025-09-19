Siekierą zaatakował psa. 67-latkowi grozi 5 lat więzienia Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 67-letniemu mieszkańcowi powiatu żuromińskiego, który z wyjątkowym okrucieństwem znęcał się nad psem. Mężczyzna kilkukrotnie uderzył zwierzę siekierą w głowę, powodując u niego rozległe obrażenia. Niestety, życia psa nie udało się uratować.

Do zdarzenia doszło w sobotę 13 września br. na terenie jednej z miejscowości w gminie Raciąż. Wtedy też policjanci zostali wezwani przez właścicielkę amstafa. Jak ustalono, jej pies wybiegł z posesji na ulicę i podbiegł do dwóch innych psów, które były pod opieką 67-letniego mężczyzny jadącego na rowerze. W pewnym momencie psy zaczęły nawzajem się atakować. Wtedy też 67-latek posiadaną przy sobie siekierą uderzył kilkukrotnie amstafa zgłaszającej, nie reagując na krzyki i prośby kobiety.

Do rannego amstafa kobieta wezwała weterynarza. Lekarz stwierdził, że pies doznał na tyle poważnych obrażeń, że jego życia nie da się uratować. Z ustaleń policjantów wynika, że nie był to pierwszy konflikt między mężczyzną, a właścicielką psa. Wcześniej już 67-latek groził kobiecie, że będzie on woził przy sobie siekierę i zabije psa, jeśli ten zaatakuje.

Policjanci zatrzymali 67-latka, mieszkańca powiatu żuromińskiego. Usłyszał on zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zastosował wobec niego dozór Policji. Za ten czyn grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Przypominamy, że każdy właściciel czworonoga ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć swoją posesję i dbać o to, by pies nie stwarzał zagrożenia. Jednocześnie żadne okoliczności nie usprawiedliwiają przemocy wobec zwierząt. Takie zachowania są przestępstwem i zawsze spotkają się ze stanowczą reakcją Policji i wymiaru sprawiedliwości. Nie ma przyzwolenia na akty okrucieństwa wobec zwierząt.