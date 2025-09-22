22 września - Dzień Bez Samochodu Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj 22 września obchodzimy Dzień Bez Samochodu, ustanowiony w 2000 roku przez Komisję Europejską. To międzynarodowa kampania proekologiczna, wieńcząca obchodzony w większości krajów europejskich Europejski Tydzień Mobilności. W jej trakcie prowadzone są działania ROADPOL Safety Days, koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Tego dnia zachęcamy wszystkich kierowców, aby choć na jeden dzień zrezygnowali z samochodu i wybrali inne formy transportu - rower lub hulajnogę. To nie tylko korzyść dla środowiska i poprawa jakości powietrza, ale także pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Pamiętajmy, że korzystając z roweru czy hulajnogi należy zadbać o:

- stan techniczny,

- odpowiednie oświetlenie,

- własne bezpieczeństwo, w tym jazdę w kasku.

Dzień Bez Samochodu to doskonała okazja do propagowania alternatywnych środków transportu i zachęcania do zmiany naszych nawyków dotyczących transportu. Liczymy na to, że jak najwięcej kierowców zdecyduje się tego dnia zamienić cztery kółka na dwa.

(BRD KGP)