22 września - Dzień Bez Samochodu
22 września obchodzimy Dzień Bez Samochodu, ustanowiony w 2000 roku przez Komisję Europejską. To międzynarodowa kampania proekologiczna, wieńcząca obchodzony w większości krajów europejskich Europejski Tydzień Mobilności. W jej trakcie prowadzone są działania ROADPOL Safety Days, koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.
Tego dnia zachęcamy wszystkich kierowców, aby choć na jeden dzień zrezygnowali z samochodu i wybrali inne formy transportu - rower lub hulajnogę. To nie tylko korzyść dla środowiska i poprawa jakości powietrza, ale także pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.
Pamiętajmy, że korzystając z roweru czy hulajnogi należy zadbać o:
- stan techniczny,
- odpowiednie oświetlenie,
- własne bezpieczeństwo, w tym jazdę w kasku.
Dzień Bez Samochodu to doskonała okazja do propagowania alternatywnych środków transportu i zachęcania do zmiany naszych nawyków dotyczących transportu. Liczymy na to, że jak najwięcej kierowców zdecyduje się tego dnia zamienić cztery kółka na dwa.
(BRD KGP)
Film 22_wrzesnia_-_Dzien_Bez_Samochodu.mp4
Pobierz plik 22_wrzesnia_-_Dzien_Bez_Samochodu.mp4 (format mp4 - rozmiar 15.54 MB)