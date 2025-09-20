VIII Międzynarodowe szkolenie z bezpiecznej jazdy motocyklem dla służb mundurowych w Salzburgu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

VIII Międzynarodowe szkolenie z bezpiecznej jazdy motocyklem dla służb mundurowych w Salzburgu

Data publikacji 20.09.2025
W Salzburgu odbyła się VIII edycja międzynarodowego szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy motocyklem dla służb mundurowych z udziałem polskich policjantów.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 113 funkcjonariuszy z 16 państw europejskich, w tym czterech policjantów ruchu drogowego z garnizonu dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Szkolenie odbywało się na torze SalzburgRing i zostało podzielone na dwa etapy. Najpierw funkcjonariusze doskonalili technikę jazdy na placu manewrowym, a następnie sprawdzali swoje umiejętności na alpejskich odcinkach dróg. Ćwiczenia obejmowały m.in.:

• jazdę motocyklem w zakrętach oraz na torze przy dużych prędkościach,
• prowadzenie motocykla w realnym ruchu drogowym,
• jazdę w parach, kształtującą współdziałanie podczas służby,
• utrzymywanie prawidłowej postawy na motocyklu w zróżnicowanych warunkach drogowych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austriackiej we współpracy z Dyrekcją Policji Prowincji Salzburg.

Szkolenie było nie tylko okazją do doskonalenia umiejętności praktycznych, lecz także do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb kontrolnych z różnych części Europy.

(Zdjęcia dzięki uprzejmości Landespolizeidirektion Salzburg LPD Salzburg)

