VIII Międzynarodowe szkolenie z bezpiecznej jazdy motocyklem dla służb mundurowych w Salzburgu Data publikacji 20.09.2025 Powrót Drukuj W Salzburgu odbyła się VIII edycja międzynarodowego szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy motocyklem dla służb mundurowych z udziałem polskich policjantów.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 113 funkcjonariuszy z 16 państw europejskich, w tym czterech policjantów ruchu drogowego z garnizonu dolnośląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Szkolenie odbywało się na torze SalzburgRing i zostało podzielone na dwa etapy. Najpierw funkcjonariusze doskonalili technikę jazdy na placu manewrowym, a następnie sprawdzali swoje umiejętności na alpejskich odcinkach dróg. Ćwiczenia obejmowały m.in.:

• jazdę motocyklem w zakrętach oraz na torze przy dużych prędkościach,

• prowadzenie motocykla w realnym ruchu drogowym,

• jazdę w parach, kształtującą współdziałanie podczas służby,

• utrzymywanie prawidłowej postawy na motocyklu w zróżnicowanych warunkach drogowych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austriackiej we współpracy z Dyrekcją Policji Prowincji Salzburg.



Szkolenie było nie tylko okazją do doskonalenia umiejętności praktycznych, lecz także do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb kontrolnych z różnych części Europy.



(Zdjęcia dzięki uprzejmości Landespolizeidirektion Salzburg LPD Salzburg)