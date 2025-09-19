35 nowych policjantów w lubelskim garnizonie Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W szóstym w tym roku naborze do służby w lubelskim garnizonie przyjęliśmy 35 osób. Młodzi funkcjonariusze w obecności swoich bliskich i nowych przełożonych złożyli przysięgę, która będzie im towarzyszyć podczas pełnionej służby. Legitymacje służbowe młodym adeptom wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Robert Michna, który pogratulował im wyboru tej drogi zawodowej.

Dziś (19.09) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się szóste w tym roku ślubowanie nowych policjantów w lubelskim garnizonie. W tym naborze do służby w Policji Lubelskiej przyjęliśmy 35 osób. Wśród nich jest 26 mężczyzn i 9 kobiet. W grupie nowo przyjętych mundurowych jest dwóch byłych funkcjonariuszy, którzy zostali ponownie wcieleni do służby.

Uroczystość ślubowania to jedno z najważniejszych wydarzeń w policyjnej drodze każdego funkcjonariusza. To również niezwykle wzruszający moment, zarówno dla samych policjantów, jak i dla ich rodzin, które towarzyszyły im w tej wyjątkowej chwili.

Rotę ślubowania odczytał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Robert Michna, za którym te ważne słowa powtórzyli stróże prawa.

Świadkami wypowiadanej przysięgi byli nowi przełożeni policjantów, kadra kierownicza KWP w Lublinie oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

Inspektor Robert Michna witając w naszych szeregach nowych funkcjonariuszy pogratulował im wyboru tej drogi zawodowej, zaznaczając, że jest to zarówno zaszczyt, ale też ogromna odpowiedzialność. Pan Komendant poprosił nowych adeptów o to, by wypowiedziane przez nich słowa policyjnej roty przyświecały im każdego dnia podczas służby pełnionej na rzecz mieszkańców regionu. Z kolei do obecnych na tej uroczystości członków rodzin funkcjonariuszy inspektor Robert Michna zwrócił się z prośbą, by dodawali im otuchy oraz wsparcia w trudnych momentach ich zawodowej drogi.

Jak zaznaczył na koniec przemówienia inspektor Robert Michna, służba w policji mimo wielu niedogodności, jest służbą, która budzi zaufanie społeczne i postrzegana jest jako zawód niosący prestiż.

Aktualnie na Lubelszczyźnie służbę pełni ponad 5100 policjantów. Od początku tego roku do Policji Lubelskiej przyjęto 184 osoby, które realnie wzmocniły szeregi naszej formacji w województwie. To również dowód na to, że służba w policyjnym mundurze wciąż budzi duże zainteresowanie.

Wcieleni do Policji Lubelskiej nowi stróże prawa po ukończeniu szkolenia podstawowego zasilą szeregi komend w Białej Podlaskiej (5), Lublinie (15), Zamościu (3), Biłgoraju (1), Hrubieszowie (1), Krasnymstawie (1), Kraśniku (2), Lubartowie (1), Łęcznej (1), Włodawie (1) i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie (5).

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

nadkomisarz Anna Kamola

