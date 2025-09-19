Policjanci z Krasnegostawu uratowali 18-latka, który powiadomił znajomą, że chce targnąć się na swoje życie
20-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego powiadomiła policjantów, że znajomy, którego zna wyłącznie z Internetu skontaktował się z nią sugerując, że zamierza targnąć się na swoje życie. Dzięki natychmiast podjętym działaniom funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny i jego miejsce pobytu. Jak się okazało, był nim 18-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego. Młody mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów. Nie zagraża mu już niebezpieczeństwo.
W środę (17 września) 20-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego zgłosiła się na Policję informując o niepokojącej sytuacji. Znajomy, którego poznała w Internecie, skontaktował się z nią, sugerując, że zamierza targnąć się na swoje życie. Kobieta nie znała imienia nazwiska 18-latka, nie potrafiła także wskazać jego miejsce zamieszkania.
Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Dzięki podjętym natychmiastowym czynnościom policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i jego lokalizację. Okazało się, że jest mieszkańcem województwa podkarpackiego. 18-latek trafił pod opiekę specjalistów. Nie zagraża mu już niebezpieczeństwo.
Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy możemy zwrócić się do instytucji, które jej udzielą. Z naszymi problemami nie jesteśmy sami. Wokół nas są ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc w różnych sytuacjach.
Gdzie szukać pomocy:
- Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, infolinia 800 70 2222, centrumwsparcia.pl
- Antydepresyjny Telefon Zaufania 22 484 88 01, stopdepresji.pl
- bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu - 116 111
lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
(KWP w Rzeszowie / kp)
