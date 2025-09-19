Polska Policja doceniona na arenie międzynarodowej - prestiżowa nagroda za działania ratunkowe Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Policyjni lotnicy z Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji zostali docenieni na świecie. Zarząd Lotnictwa Policji GSP KGP otrzymał prestiżowe wyróżnienie Sikorsky Rescue Award – nagrodę przyznawaną tym, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w misjach ratowniczych.

Podczas uroczystej ceremonii przedstawiciele PZL Mielec oraz firmy Sikorsky, należącej do koncernu Lockheed Martin, wręczyli Sikorsky Rescue Award Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi. To wyjątkowe wyróżnienie trafiło do rąk policyjnych lotników z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Nagroda jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych instytucjom i osobom, które szczególnie zasłużyły się w działaniach ratowniczych. W przypadku polskiej Policji doceniono nie tylko profesjonalizm pilotów i załóg, ale także ich zaangażowanie podczas wymagających misji oraz gotowość do niesienia pomocy w najtrudniejszych warunkach.

Nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, odbierając nagrodę, podkreślił, że to wyróżnienie jest dedykowane wszystkim funkcjonariuszom lotnictwa policyjnego – za ich codzienną służbę, odwagę i profesjonalizm. Zaznaczył również, że rozwój lotnictwa Policji to proces wymagający ciągłych inwestycji w szkolenia, nowoczesny sprzęt i międzynarodową współpracę, która pozwala sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Zarząd Lotnictwa Policji GSP KGP od lat realizuje misje, w których najważniejsze jest ludzkie życie. Otrzymane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że poświęcenie i profesjonalizm polskich lotników są dostrzegane i cenione także poza granicami kraju.

(BKS KGP na podstawie tekstu PZL Mielec)

Foto: PZL Mielec