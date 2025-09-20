Mysłowicki policjant odnalazł swojego "genetycznego bliźniaka" Data publikacji 20.09.2025 Powrót Drukuj Mysłowicki kryminalny, od 8 lat zarejestrowany jest w bazie dawców szpiku kostnego. W lipcu tego roku odebrał telefon, że genetyczny bliźniak z innego kraju potrzebuje jego pomocy. Policjant bez wahania zgodził się i oddał cząstkę siebie, by pomóc innemu człowiekowi. Jak podkreśla, to nic nie kosztuje i nie boli, a może uratować życie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Dawcy Szpiku.

Gdy 8 lat temu mysłowicki kryminalny rejestrował się w bazie dawców szpiku kostnego, nawet nie podejrzewał, że kiedyś uda mu się odnaleźć swojego „genetycznego bliźniaka” w potrzebie. W lipcu tego roku odebrał on telefon informujący o tym, że jego szpik może pomóc choremu na nowotwór z innego kraju. Mundurowy bez wahania zgodził się i poddał procedurze, która jak podkreśla, była bezbolesna i szybka.

26 sierpnia mysłowicki policjant oddał cząstkę siebie, by pomóc obcemu człowiekowi – tym samym stając się Honorowym Dawcą Szpiku. Kryminalny zachęca również innych do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Ten prosty, bezinteresowny gest może uratować życie chorej osoby.

20 września obchodzimy Światowy Dzień Dawców Szpiku, który powstał, by promować rejestrację w bazie dawców komórek macierzystych i podziękować jednocześnie tym, którzy oddali te cenne komórki innym.

Szpik to tkanka, która umożliwia wytworzenie komórek krwiotwórczych. Jeśli z powodu jakiejś choroby szpik przestaje działać jak należy, osobie chorej może pomóc przeszczepienie komórek krwi zdrowego dawcy.

Osoby, które chcą zarejestrować się jako potencjalni dawcy, wszystkie niezbędne informację mogą uzyskać na Serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

https://pacjent.gov.pl/artykul/dawstwo-szpiku-co-warto-wiedziec