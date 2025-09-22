Areszt dla oszusta internetowego wyłudzającego pieniądze za pomocą przesłanych linków Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 28-letni obywatel Ukrainy. Policjanci ustalili, że mężczyzna działając razem z innymi osobami podawał się przez internet za potencjalnego nabywcę roweru, wystawionego na sprzedaż przez mieszkankę Leszna. Przesłał pokrzywdzonej link, a następnie za jego pośrednictwem wszedł na konto pokrzywdzonej, dokonując za jej pieniądze zakupów na łączną kwotę prawie 12 tysięcy złotych.

W marcu tego roku do leszczyńskiej Policji zgłosiła się mieszkanka Leszna, która poinformowała, że za pośrednictwem jednego z portali internetowych wystawiła na sprzedaż swój rower. W pewnym momencie z kobietą nawiązał kontakt potencjalny nabywca jednośladu, który nakłonił ją do skorzystania z przesłanego e-mailem linku przekierowującego do bankowości elektronicznej. W ten sposób sprawca „przedostał” się do konta pokrzywdzonej i zgromadzonych przez nią pieniędzy, po czym zakupił za nie bon podarunkowy do jednego ze sklepów zajmujących się sprzedażą sprzętu RTV - AGD oraz markowy telefon komórkowy. Zawiadamiająca zorientowała się, że z jej konta zniknęło prawie 12 tysięcy złotych.

Tą sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą i trop zaprowadził ich aż do Warszawy. Okazało się, że jednym ze sprawców działających na szkodę mieszkanki Leszna jest 28-letni obywatel Ukrainy.

Funkcjonariusze nawiązali kontakt z warszawską Policją, ich współpraca doprowadziła do zatrzymania sprawcy wyłudzenia pieniędzy. 28-latek został przewieziony do Leszna, gdzie trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia usłyszał zarzut dokonania oszustwa internetowego.

17 września br. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lesznie zastosował wobec 28-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawcy oszustwa grozi do 8 lat więzienia.