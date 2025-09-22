Policjanci zatrzymali 47-letniego oszusta Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami Komisariatu Policji III zatrzymali 47-letniego mieszkańca Krakowa, który oszukał metodą „na legendę” 77-letnią kobietę. Mężczyzna wyłudził od kobiety 30 tys. zł.

12 września br. 77-letnia mieszkanka Krakowa odebrała telefon od rzekomego pracownika ZUS , który przekazał kobiecie, że przysługuje jej dodatek do emerytury. W trakcie rozmowy, oszust wyłudził od kobiety informacje dotyczące jej miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej i rodzinnej.

Trzy dni później, 15 września br., do 77-latki na „komórkę” zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta. Oszust poinformował kobietę, że jej pieniądze, które zgromadziła na koncie bankowym są zagrożone. Jedyną możliwością, aby zapobiec kradzieży i namierzyć złodziei było wypłacenie oszczędności i przekazanie ich policjantowi. Mężczyzna był bardzo przekonujący dzięki informacjom, jakie udało się wyłudzić oszustom 12 września.

Kobieta zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami udała się do banku, gdzie wypłaciła 30 tys. zł , a następnie udała się w okolice ulicy Prądnickiej. Tam pieniądze od 77-latki odebrał mężczyzna podający się za „policjanta", który ubrany był po cywilnemu. Niczego nieświadoma pokrzywdzona odwiedziła kolejny bank, aby wypłacić 19 tys. zł, ale powstrzymali ją policjanci z komendy wojewódzkiej, którzy wyjaśnili kobiecie, że padła ofiarą oszustwa.

W czwartek, 18 września br., policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji III w Krakowie zatrzymali w miejscu zamieszkania 47-latka, który uczestniczył w oszustwie jako tzw. odbierak. Mężczyzna w grudniu ubiegłego roku opuścił areszt śledczy, gdzie przebywał w związku z innym dokonanym przez niego oszustwem o podobnym modus operandi.

Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadzi sprawę ukierunkowaną na rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie procederu oszustw dokonywanych metodą na tzw. legendę.

( KWP w Krakowie / mw)