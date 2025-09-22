Wodzisławski policjant wspólnie z kolegą z rybnickiej komendy zatrzymał sprawcę kradzieży roweru rehabilitacyjnego Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj 36-latek ukradł rower rehabilitacyjny, z którego korzystał 91-letni mężczyzna. Dzięki zaangażowaniu policjantów rower szybko wrócił do właściciela, a sprawca został zatrzymany. Mężczyzna był też poszukiwany w celu odbycia kary więzienia. Teraz najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

14 września, wodzisławska Policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży roweru rehabilitacyjnego na szkodę 91-letniego mieszkańca. Rower został skradziony sprzed bloku, w którym mieszkał.

Mundurowi wykonali szereg czynności, by dotrzeć do sprawcy tego czynu. Żmudna praca przyniosła efekty - śledczy do kradzieży wytypowali 36-letniego mieszkańca miasta. Jego zatrzymanie było tylko kwestią czasu...

Kilka dni po tej kradzieży wodzisławski kryminalny wraz ze swoim kolegą z rybnickiej jednostki, będąc na wolnym, zauważyli w centrum miasta podejrzewanego o przestępstwo kradzieży mężczyznę. Policjanci zatrzymali 36-latka i przekazali wezwanemu na miejscu patrolowi. Funkcjonariusze wodzisławskiej jednostki odzyskali również mienie skradzione seniorowi. Rower rehabilitacyjny w nienaruszonym stanie wrócił do 91-latka.

Jak sie okazało, 36-letni przestępca był też poszukiwany w celu odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za unikanie płacenia alimentów. Trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe miesiące. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat więzienia.

To kolejna sytuacja, która potwierdza, że zawód policjanta jest wyjątkowym zawodem, a bezpieczeństwo i porządek prawny leżą nam na sercu zarówno w służbie, jak i po jej zakończeniu.