Poszukiwany obywatel Ukrainy trafił do aresztu Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Poznań - to tam dotarli kryminalni zajmujący się między innymi ściganiem osób poszukiwanych. Tym razem chodziło o 22-letniego obywatela Ukrainy, za którym zostały wydane: list gończy i nakaz doprowadzenia. Mężczyzna miał do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 50 dni. W obu przypadkach chodziło o przestępczość narkotykową. Ścigany wpadł w ręce południowopraskich kryminalnych i został osadzony w poznańskim areszcie śledczym.

Pozyskane operacyjnie przez kryminalnych informacje na temat miejsca, gdzie najprawdopodobniej ukrywa się 22-letni obywatel Ukrainy należało natychmiast wykorzystać.

Policjanci dobrze się przygotowali, dokonali niezbędnych ustaleń i sprawdzeń, a następnie wyruszyli w drogę do Poznania. To tam miał aktualnie przebywać interesujący ich mężczyzna.

Po krótkiej obserwacji okolicy ustalonego miejsca zamieszkania 22-latka kryminalni postanowili wejść do lokalu. Zza drzwi wyraźnie słychać było obecność co najmniej dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Nikt jednak nie reagował na pukanie, dzwonienie i wezwania do otarcia drzwi. Dopiero informacja o siłowym wejściu sprawiła, że kobieta wpuściła policjantów. Ci od razu zauważyli poszukiwanego, który leżał na podłodze w pokoju, natychmiast został zatrzymany.

Kryminalni sporządzili wymaganą dokumentację i zgodnie z dyspozycjami listu gończego oraz nakazu doprowadzenia osadzili 22-latka w poznańskim areszcie śledczym.