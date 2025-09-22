Zakończenie szkolenia zawodowego podoficerskiego

Za nami wyjątkowa edycja kursu, w której udział wzięło 72 słuchaczy szkolących się równolegle w dwóch lokalizacjach – w Lublinie i Białej Podlaskiej. Był to kurs innowacyjny i bezprecedensowy – po raz pierwszy do współpracy zostali zaproszeni prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lublinie oraz Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ, którzy wspierali wykładowców w zakresie prawa procesowego. Dzięki ich wiedzy i praktycznym wskazówkom słuchacze mogli jeszcze lepiej przygotować się do służby.