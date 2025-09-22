Przez 14 lat okradał mieszkania w całym kraju. 72-latek został zatrzymany przez policjantów z Lidzbarka Warmińskiego Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Intensywna praca operacyjna policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim doprowadziła do przełomu w sprawach kradzieży z włamaniami na terenie niemal całego kraju. Policjanci prowadzili szeroko zakrojone ustalenia, które sięgały znacznie poza województwo warmińsko-mazurskie. W efekcie mężczyzna został zatrzymany w Zielonej Górze i już usłyszał 8 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem oraz usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem na terenie Lidzbarka Warmińskiego oraz Zielonej Góry, jednak lista zarzutów w najbliższym czasie może się znacznie wydłużyć.

Ta praca operacyjna trwała od ponad roku. W tym czasie policjanci dokonywali kolejnych ustaleń, które umożliwiły zidentyfikowanie podejrzanego o kradzieże z włamaniem do jednego z mieszkań na terenie Lidzbarka Warmińskiego, do którego doszło w czerwcu 2016 roku. Dalsze czynności doprowadziły do ustalenia, że mężczyzna jest mieszkańcem Gdańska. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna planuje dokonać kolejnych kradzieży z włamaniem w Zielonej Górze.

W poniedziałek (15.09.2025 r.) policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim przy wsparciu policjantów wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali 72-letniego mężczyznę bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa kradzieży z włamaniem do zielonogórskiego mieszkania. Mężczyzna w chwili zatrzymania był zaskoczony, posiadał przy sobie narzędzia, za pomocą których pokonywał zabezpieczenia drzwi wejściowych do mieszkań oraz rzeczy pochodzące z włamania.

Jak ustalili policjanci 72-letni gdańszczanin jest podejrzewany o dokonanie kradzieży z włamaniem do około 70 mieszkań na terenie całego kraju. Mężczyzna poruszał się po Polsce samochodem osobowym, w którym przewoził rower, a następnie parkując na osiedlu, przemieszczał się po terenie danego miasta rowerem typując mieszkania, do których następnie się włamywał. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna dokonywał włamań do mieszkań od 2011 roku i działał sam, każdorazowo w podobny sposób, a miasta, w których popełniał przestępstwa wybierał spontanicznie. 72-latek był w przeszłości karany za podobne przestępstwa, a także odbywał już karę pozbawienia wolności.

Po zatrzymaniu policjanci w miejscu zamieszkania 72-latka oraz w użytkowanych przez niego pomieszczeniach ujawnili szereg przedmiotów mogących pochodzić z kradzieży z włamaniem m. in. monety kolekcjonerskie, biżuterię, zegarki oraz pieniądze.

W środę (17.09.2025 r.) 72-latkowi przedstawiono 8 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem oraz usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem do mieszkań w Lidzbarku Warmińskim i w Zielonej Górze. Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim skierował do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

( KWP w Olsztynie / kc)