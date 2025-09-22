Sprzęt i ludzie w projekcie HECTOR Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Już w październiku w Warszawie odbędą się ćwiczenia kontrterrorystyczne z udziałem funkcjonariuszy CPKP „BOA” oraz Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. W ramach projektu HECTOR polska Policja wykorzysta najnowocześniejszy sprzęt, który pozwala na skuteczne reagowanie na zagrożenia typu CBRNE. Podobne ćwiczenia kontrterrorystyczne odbędą się także w Grecji, Francji i na Cyprze - w miejscach doskonale znanych turystom.

Sprzęt gotowy na najtrudniejsze wyzwania

Podczas październikowych ćwiczeń w Warszawie kontrterroryści z CPKP „BOA” wykorzystają najnowocześniejsze wyposażenie, które umożliwia skuteczne reagowanie w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego. Do działań zostanie użyty m.in. TUR - specjalistyczny pojazd opancerzony, który wykorzystywany jest podczas prowadzenia działań, np. w miejscu zagrożonym wybuchem czy skażeniem. Jego masywna konstrukcja zapewnia ochronę operatorów przed ogniem przeciwnika oraz ułatwia bezpieczne przedostanie się w rejon prowadzonych działań bojowych.

W trakcie ćwiczeń wykorzystany zostanie również m.in. robot pirotechniczny. Dzięki jego użyciu możliwa jest neutralizacja ładunków wybuchowych, czy też pobranie próbek niebezpiecznych substancji bez narażania życia funkcjonariuszy. Roboty doskonale sprawdzają się również podczas prowadzenia wstępnego rozpoznania w trudno dostępnych miejscach.

Ważnym elementem będzie także wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do analizy i detekcji materiałów niebezpiecznych. Dzięki tego typu urządzeniom można szybko zidentyfikować substancje chemiczne, biologiczne czy radiologiczne. W praktyce oznacza to możliwość błyskawicznego określenia, z jakim zagrożeniem mają do czynienia kontrterroryści i jakie procedury należy wdrożyć. Sprzęt pomiarowy oraz urządzenia do rozpoznania wizualnego umożliwią operatorom CPKP „BOA” nie tylko dokładne sprawdzenie terenu, ale również bieżące monitorowanie sytuacji.

W scenariuszu przewidziano także użycie sprzętu wysokościowego np. lin osobistych i tzw. szybkich, oraz mechanizmów asekuracyjnych. Tego typu sprzęt umożliwia kontrterrorystom prowadzenie działań na dachach oraz w innych trudno dostępnych przestrzeniach miejskich.

Istotnym elementem październikowych ćwiczeń będą również psy bojowe, które są wyszkolone do prowadzenia działań w środowisku wysokiego ryzyka. Zwierzęta te, dzięki wyczulonym zmysłom i szybkości reakcji będą cennym wsparciem w sytuacjach, w których liczy się czas i precyzja działania.

- Ćwiczenia w przestrzeni miejskiej są dla nas szczególnie wymagające ze względu na obecność różnej infrastruktury, dużą liczbę osób postronnych oraz konieczność błyskawicznej koordynacji wielu służb. Projekt HECTOR daje nam możliwość sprawdzenia procedur właśnie w takich warunkach, które najwierniej oddają realia potencjalnych zagrożeń terrorystycznych współczesnego świata. Dzięki temu operatorzy BOA będą mogli doskonalić swoje działania, a jednocześnie uczyć się od partnerów z Francji, Grecji czy Cypru. To niezwykle cenne doświadczenie, które bezpośrednio przełoży się na nasze zdolności do reagowania na zagrożenia w naszym kraju jak i w całej Europie - mówi insp. Łukasz Pikuła, Dowódca CPKP „BOA”.

Wsparcie z powietrza

W ćwiczeniach wezmą też udział policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP . Wykorzystane zostaną dwa typy śmigłowców: S-70i Black Hawk i Bell-407GXi. Pierwszy typ maszyny, dzięki dużemu udźwigowi i przestrzeni ładunkowej, pozwala na błyskawiczne przerzucenie zespołów kontrterrorystycznych w rejon działań. Może również pełnić funkcję platformy do desantowania specjalsów w miejsce działań bojowych. Z kolei Bell-407GXi to maszyna niezwykle zwrotna, która sprawdza się w działaniach rozpoznawczych, patrolowych i transportowych. – W połączeniu oba te typy statków powietrznych pozwalają nam reagować w każdych warunkach – mówi insp. Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP i dodaje: - Warto pamiętać o tym, że policyjne lotnictwo pełni kluczową rolę w działaniach kontrterrorystycznych - od transportu operatorów, przez wsparcie z powietrza, aż po pomoc w szybkim reagowaniu w trudnym terenie. Dzięki projektowi HECTOR możemy nie tylko sprawdzić nasze śmigłowce w realistycznych scenariuszach, ale także wymienić się doświadczeniami z europejskimi partnerami, którzy realizują podobne zadania w swoich krajach.

Podstawa ćwiczeń – realistyczny scenariusz

Scenariusz został stworzony w taki sposób, aby odzwierciedlał w jak najbardziej realny sposób zagrożenia typu CBRNE (czyli zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne i wybuchowe). Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, w których kluczowe znaczenie będą miały: czas reakcji, precyzja działania i przede wszystkim współdziałanie różnych jednostek Policji.

Warszawskie ćwiczenia to jeden z etapów międzynarodowego projektu HECTOR – wzmocnienie bezpieczeństwa turystycznego w Europie. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, wiedzy ekspertów i zaangażowaniu funkcjonariuszy, polska Policja, obok policjantów z Grecji, Francji, Cypru i Bułgarii, będą umacniali swoją gotowość do działania w każdej, nawet najbardziej wymagającej sytuacji.

Tekst: Agnieszka Włodarska / BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis / BKS KGP