Kryminalni zatrzymali mężczyznę poszukiwanego 13 listami gończymi Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Najbliższe sześć lat spędzi w zakładzie karnym 44-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, który został zatrzymany przez rzepińskich kryminalnych. Mężczyzna poszukiwany był 13 listami gończymi przez prokuratury z całego kraju. Ma na swoim koncie liczne przestępstwa przeciwko mieniu – włamania i kradzieże.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Rzepinie po dokładnej analizie materiału oraz wnikliwych sprawdzeniach ustalili miejsce, w którym może się ukrywać 44-letni mężczyzna podejrzewany o kradzież telefonu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany aż 13 listami gończymi i ukrywa się od prawie sześciu lat. Poszukiwania w znacznym stopniu były utrudnione z uwagi na to, że mężczyzna posługiwał się tożsamością innej osoby. Policjanci w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że 44-letni mieszkaniec województwa małopolskiego przebywa na terenie powiatu sulęcińskiego. W trakcie działań podjętych przez funkcjonariuszy Rzepina mężczyzna został zatrzymany - był zaskoczony i nie stawiał oporu. 44-latek trafił do policyjnego aresztu, skąd następnie zostanie przetransportowany do aresztu śledczego. Mężczyzna poszukiwany był za przestępstwa przeciwko mieniu. Teraz najbliższe sześć lat spędzi w zakładzie karnym.

Zatrzymanie jest efektem konsekwentnej i skutecznej pracy policjantów, którzy nie ustają w działaniach wobec osób próbujących ukrywać się przed odpowiedzialnością karną i pokazuje, że nawet po wielu latach unikania odpowiedzialności sprawiedliwość ostatecznie dosięga osób łamiących prawo.