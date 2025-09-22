Fałszowali dokumenty i oszukiwali przy sprzedaży aut. Zostali zatrzymani Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olecku współdziałając z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o fałszowanie dokumentów nabycia pojazdów, dokonywanie zmian we wskazaniach drogomierzy oraz oszustwa na szkodę nabywców tych pojazdów na terenie RP.

W wyniku pracy operacyjnej policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej we wtorek (16.09.2025) zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu oleckiego, którzy nabyli auta na terenie Niemiec. Jak ustalili funkcjonariusze, pojazdy te po dokonanych w nich zmianach we wskazaniach drogomierzy, trafiły już do nowych nabywców na terenie RP, a kolejne miała dopiero trafić do nowych nabywców.

Podczas przeszukania zabezpieczono urządzenie elektroniczne służące do dokonywania zmian we wskazaniach drogomierzy oraz sfałszowane umowy kupna sprzedaży pojazdów. Ponadto zabezpieczone zostały trzy samochody: skodę, volkswagena i audi. Szacunkowa wartość pojazdów wynosi prawie 130 tys. zł.

W toku dalszych czynności w Prokuraturze Rejonowej w Olecku mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. dokonywania zmian we wskazaniach drogomierzy oraz posłużenia się fałszywymi dokumentami związanymi z nabyciem pojazdów.

(KWP w Olsztynie / kc)