Policjanci z Chyloni uratowali życie 87-letniego mieszkańca Gdyni Data publikacji 22.09.2025 Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gdyni – Chyloni skutecznie reanimowali 87 – letniego mężczyznę, który stracił przytomność w samochodzie przy ul. Rybińskiego w Gdyni. Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjantów, a następnie wspólnym działaniom z zespołem ratownictwa medycznego, seniorowi udało się przywrócić funkcje życiowe.

W piątek około godziny 17.00 funkcjonariusze zostali skierowani przez oficera dyżurnego z Komisariatu Policji w Gdyni - Chyloni na interwencję przy ul. Rybińskiego w Gdyni. Na miejscu zastali 87-letniego mężczyznę bez oznak życia, siedzącego za kierownicą pojazdu. Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli go z samochodu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo - oddechową. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego działania były kontynuowane wspólnie. Dzięki zdecydowanej reakcji i skutecznej reanimacji mężczyźnie udało się przywrócić mężczyźnie parametry życiowe. Następnie został on pilnie przetransportowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gdyni.

Szybka reakcja świadków i skuteczna resuscytacja prowadzona przez policjantów, jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych uratowały życie 87-latka.