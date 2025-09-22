Skuteczna kontrola drogowa policjantów z Pogodna. Zatrzymany obcokrajowiec przebywał w Polsce nielegalnie Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno po raz kolejny udowodnili, że czujność i wnikliwość podczas codziennej służby przynoszą wymierne efekty. W miniony weekend, w trakcie kontroli drogowej, funkcjonariusze zatrzymali obcokrajowca, który nielegalnie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach porannych na jednej z ulic szczecińskiego Pogodna. Patrolujący rejon funkcjonariusze zwrócili uwagę na pojazd, którym podróżowało trzech mężczyzn. Mundurowi postanowili zatrzymać auto do kontroli drogowej.

W trakcie legitymowania pasażerów, doświadczenie policjantów podpowiedziało im, aby dokładniej zweryfikować status pobytu jednego z mężczyzn. Ich podejrzenia okazały się słuszne. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych oraz nawiązaniu kontaktu z funkcjonariuszami Straży Granicznej, szybko potwierdzono, że jeden z kontrolowanych obcokrajowców przebywa na terenie Polski nielegalnie – jego dokumenty pobytowe utraciły ważność dwa lata temu.

W związku ze stwierdzeniem nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium naszego kraju, Komendant Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno zwrócił się z wnioskiem do Komendanta właściwej placówki Straży Granicznej o wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji zobowiązującej zatrzymanego do powrotu.