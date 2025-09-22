Interwencja patrolu zakończona uratowaniem życia Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Zdecydowana reakcja policjantów z komisariatu na toruńskim Śródmieściu uratowała życie 89-latka. Senior nagle zasłabł na ulicy, a jego stan wymagał natychmiastowej reanimacji. Sierż. Zuzanna Sadecka podjęła czynności ratujące życie, w których wsparły ją osoby postronne, a st. post. Michał Borkowski zadbał o wezwanie pomocy medycznej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przekazany pod opiekę ratownikom.

W miniony czwartek (18.09.2025), około godziny 15:00, przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu na toruńskim Śródmieściu, w trakcie przejazdu w rejon służbowy zostali poproszeni o pomoc mężczyźnie, który zasłabł na ulicy.

Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na chodniku leżał nieprzytomny i siny 89-letni torunianin. Początkowo mężczyzna oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył i oddech ustał. Sierżant Zuzanna Sadecka bez chwili wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie starszy posterunkowy Michał Borkowski poinformował dyżurnego o zaistniałej sytuacji i wiedząc, że w pobliżu znajduje się stacja pogotowia ratunkowego, pobiegł tam, by wezwać pomoc. Już po chwili poszkodowany odzyskał oddech. Dwóch obecnych na miejscu świadków wspierało działania funkcjonariuszki. Mężczyźni pomogli w ułożeniu Seniora i dbali o udrożnienie oddechu.

Stan 89-latka jednak ponownie się pogorszył. Policjantka rozpoczęła ponownie resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki skutecznym działaniom sierżant Zuzanny Sadeckiej, Senior odzyskał funkcje życiowe. Mundurowa, oprócz prowadzenia reanimacji, zadbała również o komfort psychiczny 89-latka, pozostając przy nim i monitorując jego stan aż do przybycia zespołu ratownictwa. Kilka minut później medycy przejęli dalszą opiekę nad 89-letnim mężczyzną.

Profesjonalizm, opanowanie i szybka reakcja mundurowych przyczyniły się do uratowania ludzkiego życia.

( KWP w Bydgoszczy / kc)