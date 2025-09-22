Jeleniogórska policja ostrzega przed fałszywymi inwestycjami w internecie. Mieszkaniec regionu stracił ponad 245 tysięcy złotych Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Jeleniej Góry prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa inwestycyjnego, w wyniku którego mieszkaniec regionu stracił ponad 245 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło na przestrzeni kilku miesięcy 2025 roku, a jego przebieg pokazuje, jak niebezpieczne mogą być fałszywe oferty inwestycyjne reklamowane w Internecie.

Pokrzywdzony zainteresował się reklamą dotyczącą inwestycji w gaz i ropę, którą znalazł w serwisie YouTube. Klikając w link, został przekierowany na stronę internetową, gdzie utworzył konto, podając swoje dane osobowe oraz numer telefonu. Od tego momentu zaczęły się z nim kontaktować osoby podające się za doradców inwestycyjnych.

Rzekomi konsultanci, przedstawiający się jako specjaliści, instruowali mężczyznę, jakie działania powinien podejmować. Początkowo, na polecenie oszustów, dokonywał niewielkich wpłat przy użyciu kodów BLIK. Z czasem, pod wpływem manipulacji i zapewnień o wysokich zyskach, został nakłoniony do wzięcia kredytów bankowych i przekazywania całych kwot na wskazane konta.

Łącznie, w wyniku opisanych działań, mieszkaniec regionu utracił ponad 245 000 zł.

Policja ostrzega!

Schemat działania sprawców w tego typu oszustwach jest bardzo podobny:

oszuści kuszą reklamą szybkiego i łatwego zysku – często na popularnych platformach internetowych;

tworzą fałszywe strony, które wyglądem przypominają legalne serwisy inwestycyjne;

kontaktują się telefonicznie, podszywając się pod doradców i wykorzystując techniki manipulacji;

namawiają do instalowania aplikacji, wykonywania przelewów, podawania kodów BLIK czy nawet zaciągania kredytów;

stopniowo wciągają ofiary w pułapkę, aż do całkowitego wyzbycia się oszczędności.



Policjanci apelują o szczególną ostrożność wobec internetowych ofert szybkiego zysku:

nie klikajmy w podejrzane reklamy ani linki;

nigdy nie udostępniajmy kodów BLIK, haseł czy danych dostępowych osobom trzecim;

nie instalujmy oprogramowania ani aplikacji polecanych przez nieznajome osoby;

pamiętajmy – żadna uczciwa instytucja finansowa nie prosi klientów o wykonywanie przelewów na cudze konta ani o branie kredytów;

w przypadku podejrzeń natychmiast kontaktujmy się z policją.

Każdy z nas może stać się celem oszustów internetowych. Dlatego kluczowe jest zachowanie zdrowego rozsądku i nieuleganie obietnicom łatwego i szybkiego zysku.

Bezpieczeństwo finansowe zależy od naszej ostrożności. Chrońmy swoje oszczędności.