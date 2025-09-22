Uroczystości w związku z XXXVIII rotacją Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX w Kosowie Data publikacji 22.09.2025 Powrót Drukuj W dniu 13 września 2025 roku, na terenie bazy Eulex Kosowo w Mitrowicy, odbyła się uroczystość przekazania flagi Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy dowódcą XXXVII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie – kom. Wojciechem Wójcikiem, a dowódcą XXXVIII zmiany JSPP – podinsp. Marcelim Abratkiewiczem.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz złożeniem meldunku o dokonaniu zmiany.

Ceremonia stanowiła symboliczne zakończenie służby XXXVII rotacji oraz rozpoczęcie misji przez XXXVIII zmianę. W obecności funkcjonariuszy obu rotacji, kom. Wojciech Wójcik podsumował okres pełnienia obowiązków dowódcy kontyngentu, wyrażając uznanie dla profesjonalizmu i zaangażowania podległych mu policjantów.

Następnie odbył się akt przekazania flagi Polski – symbolu ciągłości służby i honorowego reprezentowania kraju poza jego granicami. Podinsp. Marceli Abratkiewicz, obejmując dowodzenie XXXVIII rotacją, podkreślił znaczenie misji dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie, a także zobowiązał się do kontynuowania zadań z należytą starannością i odpowiedzialnością.

Ceremonia powitalna

W dniu 18 września 2025 roku odbyło się uroczyste powitanie XXXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Uroczystość rozpoczęła się przeglądem sił policyjnych, który odbył się pod dowództwem Szefa Eulex, Giovanni Pietro Barbano, w towarzystwie polskiego dowódcy kontyngentu podinsp. Marcelego Abratkiewicza. Przegląd stanowił symboliczne rozpoczęcie nowej rotacji, podkreślając profesjonalizm oraz dyscyplinę funkcjonariuszy.

Następnie Szef Eulex – Giovanni Pietro Barbano wygłosił przemówienie, podczas którego osobiście przywitał nową rotację i złożył gratulacje funkcjonariuszom za ich gotowość do podjęcia wyzwań związanych z pełnieniem misji w regionie.

XXXVIII rotacja JSPP to kolejny etap misji stabilizacyjnej Unii Europejskiej, mającej na celu wspieranie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie. Polska odgrywa istotną rolę w zapewnieniu spokoju, wzmocnieniu instytucji bezpieczeństwa i wspieraniu lokalnych służb porządkowych.

Giovanni Pietro Barbano, zwracając się do policjantów, podkreślił znaczenie ich pracy dla utrzymania pokoju i stabilności w regionie. - Jesteście częścią większego projektu budowy pokoju i demokracji w Kosowie. Wasze poświęcenie i profesjonalizm są nieocenione, a wasza misja jest kluczowa dla przyszłości regionu - mówił szef Eulex.

Współpraca z międzynarodowymi partnerami oraz codzienna służba w trudnych warunkach to wyzwania, z którymi zmierzą się funkcjonariusze XXXVIII rotacji. Barbano wyraził nadzieję, że policjanci będą kontynuować tradycję najwyższych standardów pracy, jakie wyznaczają poprzednie rotacje polskiego kontyngentu.

Po uroczystości zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Eulex, dowództwem oraz Specialized Element Polskiego Kontyngentu Policyjnego, które miało na celu wymianę informacji oraz przekazanie kluczowych zadań i obowiązków związanych z misją. Był to moment, w którym określono priorytety działania na najbliższe dziewięć miesięcy na rzecz stabilności i bezpieczeństwa w Kosowie.