Podkarpaccy poszukiwacze zatrzymali cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w trakcie działań ukierunkowanych na zatrzymywanie osób poszukiwanych oraz sprawdzania legalności pobytu cudzoziemców zatrzymali 60-letniego obywatela Gruzji, który przebywał na terenie Polski nielegalnie. Mężczyzna nie posiadał ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w naszym kraju.

Funkcjonariusze z wydziału poszukiwań z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie na co dzień zajmują się poszukiwaniem osób, próbujących uniknąć odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości, a także osób naruszających przepisy prawa. Ich działania obejmują teren całego kraju i prowadzone są zarówno w ramach bieżących czynności służbowych, jak i podczas wzmożonych działań kontrolnych.

W ubiegły piątek (19 września) policjanci prowadzili na terenie województwa podkarpackiego działania, których celem było zatrzymywanie osób poszukiwanych, oraz naruszających przepisy legalności pobytu na terytorium RP. W trakcie akcji skontrolowali kilkadziesiąt osób.

Podczas wykonywanych czynności wobec 60-letniego obywatela Gruzji, okazało się, że mężczyzna nie posiada żadnych ważnych dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terenie naszego kraju. Funkcjonariusze potwierdzili, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie. W związku z tym został zatrzymany i przekazany Straży Granicznej.

Dzięki profesjonalnym i skutecznym działaniom policjantów, nielegalny pobyt został szybko ujawniony, a sprawa przekazana właściwym służbom. Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie.

Tego typu działania prowadzone przez wyspecjalizowane zespoły poszukiwawcze będą kontynuowane. Ich celem jest nie tylko zatrzymywanie osób poszukiwanych, ale także eliminowanie przypadków nielegalnego pobytu cudzoziemców. Priorytetem funkcjonariuszy pozostaje zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

(KWP w Rzeszowie / kp)