Przekroczyli prędkość - stracili prawa jazdy Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Każdy kilometr na liczniku powyżej dopuszczalnej prędkości, to nie tylko ryzyko mandatu, czy utrata prawa jazdy, to przede wszystkim stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych. Niestety wciąż nie brakuje kierowców, którzy lekceważą obowiązujące przepisy. Dwóch kierujących popełniło to wykroczenie w warunkach recydywy, trzeci, nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale także nie sygnalizował zmiany pasa ruchu.

W niedzielę, w miejscowości Zdziarzec, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego hondą. 32-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego przekroczył dozwoloną prędkość aż o 113 km/h. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h, miał na liczniku 163 km/h.

Mężczyzna nie tylko nie stosował się do ograniczeń prędkości, ale także nie sygnalizował zmiany pasa ruchu. Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 3000 złotych i 19 punktami karnymi. Stracił także uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe trzy miesiące.

Tego dnia, policjanci zatrzymali także dwóch innych kierowców, którzy ponieśli surowe konsekwencje swojej brawurowej jazdy. Obaj popełnili to wykroczenie w warunkach recydywy.

O 91 km/h przekroczył prędkość kierujący mazdą. 22-latkek został zatrzymany do kontroli drogowej w miejscowości Dulcza Mała. Mieszkaniec powiatu dębickiego, przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h, pędził z prędkością 141 km/h.

Niewiele mniej miał na liczniku kierujący peugeotem, którego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Nowosielec. 38-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 126 km/h.

Konsekwencje jakie ponieśli obaj kierowcy, to strata praw jazdy, mandat w wysokości po 5000 złotych i po 15 punktów karnych.

Podczas minionego weekendu, policjanci ruchu drogowego z KWP w Rzeszowie, za prędkość, zatrzymali 9 praw jazdy.