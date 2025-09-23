W trosce o bezpieczeństwo grzybiarzy
Pierwszy dzień jesieni to dobra okazja do tego, aby przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny odpoczynek na łonie natury. Jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nietrudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać wybierając się do lasu przypominają seniorzy z Klubu Senior+ w Ożarowie w krótkim filmie profilaktycznym.
Aby uniknąć przykrych sytuacji pamiętajmy o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach:
- Zabierzmy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, w razie potrzeby będziemy mogli skontaktować się z bliskimi lub wezwać pomoc;
- Jeśli mamy taką możliwość to nie wybierajmy się do lasu w pojedynkę, jeśli nie to poinformujmy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu;
- Dzieci i osoby starsze nie powinny same wchodzić do lasu;
- Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbytnio w głąb lasu;
- Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza;
- Gdy planujemy dłuższą wędrówkę zabierzmy ze sobą coś jedzenia i ciepły napój;
- Pamiętajmy również, aby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej;
- Zaplanujmy swój czas tak aby nie zastał nas zmrok, który może powodować gorszą orientację w terenie;
- Jeśli wybieramy się do lasu samochodem to pozostawmy go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei, pamiętajmy również o zamknięciu okien i drzwi, nie pozostawiajmy w nim wartościowych przedmiotów;
Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyszliśmy:
- Zachowajmy spokój, stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem;
- Jeśli mamy możliwość, dojdźmy do jakiejkolwiek drogi, służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie nas;
- Zadzwońmy na numer alarmowy 112 i opowiedzmy dyspozytorowi o swojej sytuacji, pamiętajmy, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, to zdecydowanie utrudni działania poszukiwawcze;
- Rozejrzyjmy się za charakterystycznymi punktami takimi jak np. ambony, zwyżki, drabiny, słupki oddziałowe z numerem. Niektóre urządzenia łowieckie mają nadane numery, które są przypisane do konkretnych oddziałów, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji również urządzenia i obiekty turystyczne.
Nasze bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej.
