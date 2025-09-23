W trosce o bezpieczeństwo grzybiarzy Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Pierwszy dzień jesieni to dobra okazja do tego, aby przypomnieć o tym, jak być bezpiecznym grzybiarzem. Spacer po lesie to dla wielu z nas sposób na aktywny odpoczynek na łonie natury. Jednak podczas wyprawy do lasu warto zadbać również o własne bezpieczeństwo. W trakcie leśnych wędrówek nietrudno stracić orientację i zgubić się w terenie. Każdego roku służby ratunkowe poszukują zagubionych grzybiarzy. O tym, o co warto zadbać wybierając się do lasu przypominają seniorzy z Klubu Senior+ w Ożarowie w krótkim filmie profilaktycznym.

Aby uniknąć przykrych sytuacji pamiętajmy o kilku prostych, ale bardzo ważnych zasadach:

Zabierzmy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, w razie potrzeby będziemy mogli skontaktować się z bliskimi lub wezwać pomoc;

Jeśli mamy taką możliwość to nie wybierajmy się do lasu w pojedynkę, jeśli nie to poinformujmy najbliższych, gdzie idziemy i o której planujemy powrót do domu;

Dzieci i osoby starsze nie powinny same wchodzić do lasu;

Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbytnio w głąb lasu;

Warto być przygotowanym na zmienne warunki pogodowe, płaszcz przeciwdeszczowy i odpowiednie obuwie powinno być podstawowym wyposażeniem każdego grzybiarza;

Gdy planujemy dłuższą wędrówkę zabierzmy ze sobą coś jedzenia i ciepły napój;

Pamiętajmy również, aby mieć przy sobie choćby małą latarkę, elementy odblaskowe czy odzież w jasnych barwach, które mogą być pomocne w razie akcji poszukiwawczej;

Zaplanujmy swój czas tak aby nie zastał nas zmrok, który może powodować gorszą orientację w terenie;

Jeśli wybieramy się do lasu samochodem to pozostawmy go w widocznym miejscu, aby nie padł łupem złodziei, pamiętajmy również o zamknięciu okien i drzwi, nie pozostawiajmy w nim wartościowych przedmiotów;

Co zrobić, kiedy zorientujemy się, że nie potrafimy wrócić do miejsca, z którego wyszliśmy:

Zachowajmy spokój, stres nie jest dobrym sprzymierzeńcem;

Jeśli mamy możliwość, dojdźmy do jakiejkolwiek drogi, służby będą miały wówczas większą szansę na odnalezienie nas;

Zadzwońmy na numer alarmowy 112 i opowiedzmy dyspozytorowi o swojej sytuacji, pamiętajmy, aby nie czekać na zapadnięcie zmroku, to zdecydowanie utrudni działania poszukiwawcze;

Rozejrzyjmy się za charakterystycznymi punktami takimi jak np. ambony, zwyżki, drabiny, słupki oddziałowe z numerem. Niektóre urządzenia łowieckie mają nadane numery, które są przypisane do konkretnych oddziałów, gdzie zostały zlokalizowane. Przydatne w określeniu lokalizacji również urządzenia i obiekty turystyczne.

Nasze bezpieczeństwo w lesie zależy w głównej mierze od nas samych. Dbajmy o siebie, ale również o środowisko naturalne, aby w dobrym stanie służyło nam jak najdłużej.

( KWP w Kielcach / mw)

Film W trosce o bezpieczeństwo grzybiarzy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik W trosce o bezpieczeństwo grzybiarzy (format mp4 - rozmiar 39.5 MB)