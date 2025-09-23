Policjanci pomogli kobiecie, która miała atak epilepsji Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z sanockiej drogówki - st. post. Wiktoria Dobosz i sierż. Mirosław Podubiński pomogli chorej na epilepsję kobiecie. 29-latka zatrzymała samochód w zatoce autobusowej, wysiadła z pojazdu, a następnie upadła. Mundurowi natychmiast zareagowali, udzielając jej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Wczoraj, po godz. 18.00 na ulicy Krakowskiej w Sanoku, policjanci z wydziału ruchu drogowego sanockiej komendy, st. post. Wiktoria Dobosz i sierż. Mirosław Podubiński, zauważyli jak osobowe renault zjeżdża do zatoki autobusowej. Po chwili z pojazdu wysiadła kobieta, która usiadła na chodniku, a następnie osunęła się na podłoże.

Funkcjonariusze natychmiast podbiegli do kobiety, aby sprawdzić co się stało. Nie było z nią żadnego kontaktu, a objawy wskazywały, że może chorować na epilepsję i przechodzi właśnie atak. Funkcjonariusze przystąpili do udzielania jej pomocy. Jednocześnie wezwali karetkę pogotowia.

Do czasu przybycia ratowników medycznych przytrzymywali chorej głowę, aby w trakcie ataku nie doznała urazu oraz nieprzerwanie monitorowali jej czynności życiowe. Dzięki szybkiej reakcji policjantów udało się zapobiec tragedii i pomóc chorej 29-latce. Kobieta została przekazana pod opiekę ratowników medycznych, natomiast pojazd zabezpieczyła osoba wskazana.