Odpowiedzą za uszkodzenie autokaru o charakterze chuligańskim
Brak poszanowania dla cudzego mienia i skrajna nieodpowiedzialność – tak można określić zachowanie dwóch mężczyzn, którzy w miniony weekend uszkodzili autokar należący do przyjezdnej drużyny piłkarskiej. Podejrzewani nie cieszyli się długo wolnością, gdyż ich chuligański wybryk został przerwany przez czujnych policjantów z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty.
Do zdarzenia doszło w miniony weekend pod osłoną nocy. To właśnie wtedy policjanci z KMP w Szczecinie, pełniący służbę patrolową w nieoznakowanym radiowozie, zauważyli dwie osoby przy autokarze zaparkowanym na jednej ze szczecińskich ulic. Ich zachowanie od razu wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Jak się okazało, jeden z mężczyzn nanosił nieprzyzwoite napisy farbą w sprayu na karoserię pojazdu, podczas gdy drugi, działając z nim wspólnie i w porozumieniu, nagrywał całe zdarzenie telefonem komórkowym.
Na widok policjantów sprawcy rzucili się do ucieczki. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Po krótkim pościgu pieszym zatrzymali jednego z wandali, tego, który malował napisy na pojeździe. Ustalenie tożsamości i miejsca pobytu jego kompana było tylko kwestią czasu. Dzięki skutecznej współpracy wywiadowców z kryminalnymi z Komisariatu Szczecin-Śródmieście, już kilka godzin później drugi z mężczyzn również znajdował się w rękach Policji.
W wyniku wandalizmu uszkodzona została powłoka lakiernicza autokaru. Właściciel oszacował straty na kwotę blisko 16 tysięcy złotych.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutów uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim. Teraz obaj mężczyźni będą tłumaczyć się w sądzie.
