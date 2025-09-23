Wzorowa reakcja mieszkańców i szybka pomoc policjantów uratowały życie mężczyzny Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj W niedzielę 21 września 2025 roku, około godziny 21:30, podczas trwającego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, policjanci, którzy patrolowali miasto otrzymali informację od mieszkańca, że w rejonie kina przy ul. Wita Stwosza doszło do zasłabnięcia mężczyzny, który utracił przytomność. Zgłaszający poinformował, że świadkowie już rozpoczęli reanimację, jednak niezbędna była pilna pomoc.

Policjanci natychmiast udali się na miejsce. Zastali nieprzytomnego mężczyznę, przy którym świadkowie prowadzili czynności ratunkowe. Starszy posterunkowy Dawid Zwoliński asekurował i nadzorował działania osób udzielających pierwszej pomocy, wspierając ich w reanimacji. Natomiast st. post. Jarosław Libera i st.post. Alicja Wolska podjęli działania organizacyjne – kierowali ruchem, zabezpieczali przestrzeń wokół poszkodowanego i dbali, aby w miejscu zdarzenia panowały odpowiednie warunki do skutecznego udzielenia pomocy. Dzięki ich szybkiej reakcji karetka pogotowia mogła sprawnie dotrzeć do poszkodowanego.

Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego okazało się, że reanimacja była skuteczna – mężczyzna odzyskał funkcje życiowe i został przewieziony do szpitala na dalszą hospitalizację.

To zdarzenie pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka i właściwa reakcja świadków. Postawa mieszkańców, którzy bez wahania rozpoczęli reanimację i jednocześnie powiadomili służby, zasługuje na najwyższe uznanie. Każdy z nas, widząc podobną sytuację, powinien zareagować – sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy, wezwać służby ratunkowe pod numer 112 oraz, jeśli to możliwe, podjąć czynności ratujące życie.

Wzorowa współpraca świadków zdarzenia i policjantów sprawiła, że życie mężczyzny zostało uratowane. Komendant Miejski Policji w Skierniewicach nadkom. Krzysztof Kulikowski gratuluje mieszkańcom postawy godnej naśladowania i dziękuje za przykład obywatelskiej odpowiedzialności.