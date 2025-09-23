Zatrzymani za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Opolscy policjanci już dwie godziny po zdarzeniu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o usiłowanie zabójstwa. Zatrzymani zaatakowali pokrzywdzonego ostrymi narzędziami i zadali mu liczne rany cięte w okolicy pleców i głowy. Na czas trwającego postępowania 25-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, natomiast 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny. Za usiłowania zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienie wolności.

19 września, przed godziną 10.00 policjanci z Opola otrzymali zgłoszenie o sprzeczce w jednym z bloków pomiędzy 3 mężczyznami, w trakcie której miało dojść do zaatakowania 20-latka ostrymi narzędziami. Według przekazanych informacji zamaskowani agresorzy, trzymając ostre i niebezpieczne narzędzia, gonili poranionego i zakrwawionego 20-latka, który chciał uciec przed atakującymi go mężczyznami. Po przybyciu policjantów na miejsce zgłoszenia okazało się, że pokrzywdzony został już zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego, natomiast agresorzy uciekli z miejsca zdarzenia. Policjanci natychmiast podjęli działania zmierzające do ustalenia przebiegu i szczegółów tego zdarzenia oraz tożsamości podejrzewanych i ich zatrzymania.

Po niespełna dwóch godzinach policjanci zatrzymali w miejscu zamieszkania dwóch podejrzewanych mężczyzn. Okazali się nimi 25 i 16-letni mieszkańcy Opola. 25-latek został osadzony w policyjnym areszcie, natomiast nastolatek został przewieziony do izby dziecka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również maczetę, noże, a także kij golfowy. Pokrzywdzony w wyniku napaści doznał licznych obrażeń głowy oraz pleców i przebywa pod opieką lekarzy.

Zatrzymani mężczyźni odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa, którego dopuścili się wspólnie i w porozumieniu. Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienie wolności. Natomiast sprawą 16-latka zajmuje się sąd rodzinny, który zdecydował o umieszczeniu go na czas trwającego postępowania tymczasowo w schronisku dla nieletnich.