Kradzież rozbójnicza w markecie. 39-latek zatrzymany i tymczasowo aresztowany Data publikacji 23.09.2025 Policjanci zatrzymali 39-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Zdarzenie miało miejsce w jednym z marketów na terenie powiatu żagańskiego. Mężczyzna po kradzieży pieniędzy, aby utrzymać się w posiadaniu gotówki, groził pracownicy sklepu użyciem gazu. Zatrzymany został tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 18 września br., w jednym z marketów na terenie powiatu żagańskiego doszło do kradzieży rozbójniczej. 39-letni mężczyzna chciał kupić alkohol. Kiedy płacił za towar, chwycił plik pieniędzy znajdujący się w kasie. Pracownica sklepu starała się uniemożliwić kradzież pieniędzy. Agresywny klient aby utrzymać się w posiadaniu gotówki zaczął szarpać i popychać kobietę, w ręku trzymał pojemnik ciśnieniowy z nieznaną substancją i groził jej rozpyleniem. Na pomoc kasjerce przyszedł klient, który wszedł do sklepu. Policjanci po przyjeździe na miejsce ustalili, że w sklepowej kasie brakuje ponad 3000 złotych. Dokładnie taką kwotę funkcjonariusze ujawnili przy ujętym mężczyźnie.

Zatrzymany 39-letni mężczyzna mieszkaniec powiatu nowosolskiego usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury Rejonowej w Żaganiu i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.