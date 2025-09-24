Międzynarodowe ćwiczenia negocjatorów policyjnych w Węgorzewie Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Węgorzewo we wrześniu stało się miejscem, w którym spotkały się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państw regionu Morza Bałtyckiego. Policyjni negocjatorzy z Polski, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, wzięli udział w cyklu ćwiczeń i warsztatów w ramach Bałtyckiej Grupy Negocjacyjnej.

W trakcie sesji teoretycznych delegacje poszczególnych państw zaprezentowały systemy negocjacyjne stosowane w ich krajach, a także przykłady działań podejmowanych w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych. Ważnym elementem była również wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy zespołami.

Najważniejszym punktem były ćwiczenia praktyczne, które odbyły się w oparciu o scenariusz ataku terrorystycznego. Zostały one przeprowadzone zarówno na terenie Węgorzewa, jak i w porcie Nowy Sztynort - największej przystani na Mazurach. Zadaniem uczestników było wspólne rozwiązanie sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem negocjatorów oraz sił bojowych polskiej Policji i Straży Granicznej.

Spotkanie w Węgorzewie potwierdziło znaczenie współpracy i interoperacyjności pomiędzy służbami mundurowymi - zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Była to także doskonała okazja do dalszego podnoszenia kwalifikacji i budowania zaufania między negocjatorami policyjnymi państw regionu bałtyckiego. W sytuacjach realnych kryzysów tego typu doświadczenie może decydować o skuteczności działań i bezpieczeństwie obywateli.

Szkolenie zostało zorganizowane dzięki współpracy funkcjonariuszy Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Wsparcia organizacyjnego udzieliła także Placówka Straży Granicznej w Węgorzewie.

Tekst: na podstawie materiałów CPKP „BOA”

Foto i film: KWP w Olsztynie