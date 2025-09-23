Najlepsi przewodnicy psów służbowych rywalizują w Sułkowicach - XXII Finał Mistrzostw Kynologii Policyjnej Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w Sułkowicach oficjalnie rozpoczęły się XXII Finał Mistrzostw Kynologii Policyjnej, które zostały objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. To prestiżowe wydarzenie gromadzi najlepszych przewodników psów służbowych wraz z ich czworonożnymi partnerami, którzy rywalizować będą w następujących konkurencjach: ogólne posłuszeństwo psa, praca węchowa, pościg za osobą z elementami obrony przewodnika i odrzuceniem przedmiotu, pościg za osobą uzbrojoną w broń palną oraz przeszukanie pomieszczenia w celu odnalezienia ukrytej osoby.

W uroczystości inaugurującej XXII Mistrzostwa Kynologii Policyjnej uczestniczył Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, a oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Tomasz Rylski.

Tegoroczna edycja mistrzostw zgromadziła nie tylko przewodników psów służbowych Policji, ale także przedstawicieli formacji Straży Granicznej, co dodatkowo podkreśla rangę wydarzenia oraz integracyjny charakter zawodów.

Rywalizacja potrwa do piątku, a w jej trakcie uczestnicy zmierzą się w wymagających konkurencjach, które pozwolą wyłonić najbardziej doświadczonego przewodnika psa służbowego oraz najlepszą drużynę kynologiczną w Polsce.

Życzymy wszystkim zawodnikom powodzenia!