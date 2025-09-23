Wałbrzyscy policjanci zatrzymali nieuczciwego kuriera podejrzanego o oszustwa. Wpadł także paser Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali 19-letniego mieszkańca Chełmska Śląskiego, który wykorzystywał swoje obowiązki służbowe w firmie kurierskiej mającej siedzibę w Wałbrzychu do przestępczej działalności. Mężczyzna przez Internet zawarł umowy na dane personalne klientów przedsiębiorstwa, później sam z paczek wykradł dwa telefony oraz laptopa i sprzedał innej osobie. Paser dzień później również wpadł w ręce mundurowych na terenie województwa opolskiego. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i niebawem staną przed sądem. Policjanci już odzyskali część sprzętu utraconego w wyniku przestępstw.

Z ustaleń policjantów kryminalnych wynikało, że mężczyzna pracując w firmie kurierskiej mającej siedzibę w Wałbrzychu, uzyskał w sposób nieuprawniony dostęp do danych osobowych klientów i we wrześniu wpadł na pomysł nielegalnego „dorobienia”. Zawarł przez Internet umowy ratalne z firmami telekomunikacyjnymi na zakup telefonów komórkowych i laptopa. Gdy przesyłki z zamówionym sprzętem trafiły do firmy kurierskiej, a w jednym przypadku wprost do paczkomatu, kurier przejął je i następnie sprzedał osobie trzeciej, osiągając tym samym korzyść majątkową.

Podczas dokładnego sprawdzenia busa służbowego użytkowanego przez podejrzanego policjanci znaleźli otwarte paczki wraz z danymi osobowymi innych osób. Funkcjonariusze ustalili również, że jedna z przesyłek – zawierająca laptopa – nie dotarła jeszcze do faktycznego nabywcy. Sprzęt został więc zabezpieczony jako dowód w sprawie.

We współpracy z policjantami zwalczającymi przestępczość gospodarczą, funkcjonariusze pionu kryminalnego zatrzymali dzień później, pod Kluczborkiem, mieszkańca województwa opolskiego, który mając świadomość nielegalnego pochodzenia mienia, nabył od kuriera dwa telefony komórkowe oraz zabezpieczonego przez mundurowych laptopa. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli 8 800 zł należące do głównego sprawcy oraz 2 000 zł od pasera.

19-latkowi za oszustwa oraz kradzież przesyłek grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Paser może spędzić w więzieniu do 5 lat. O losie obu mężczyzn zdecyduje jednak sąd.

Śledczy obecnie gromadzą dalsze dowody i sprawdzają, czy zatrzymani mogą odpowiadać za kolejne podobne czyny.