Niebezpieczny manewr na DK nr 25 - apelujemy o rozwagę na drodze! Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci bydgoskiego ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę na kierujących, którzy stwarzają zagrożenie na drogach. Przykładem nieodpowiedzialnego zachowania wykazał się kierujący pojazdem marki Renault, który jadąc drogą krajową nr 25, zdecydował się na ryzykowny manewr wyprzedzania.

Sytuacja miała miejsce w minioną niedzielę (21.09.2025), kiedy na drodze krajowej nr 25 mężczyzna kierujący pojazdem marki Renault nie upewnił się, czy ma możliwość bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania. Rozpoczął wówczas wyprzedzanie pojazdu, mimo że z przeciwnego kierunku ruchu nadjeżdżały inne auta. Całą sytuację obserwowali policjanci ruchu drogowego, którzy jechali tuż za nim.

Kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej. Funkcjonariusze przypomnieli 63-latkowi, że wyprzedzanie pomimo braku miejsca do bezpiecznego wykonania manewru jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze. Wymaga to zachowania szczególnej ostrożności oraz upewnienia się, czy przeciwległy pas ruchu jest wolny.

Za popełnione wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł.

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Brawura i pośpiech mogą skończyć się poważnym wypadkiem.

( KWP w Bydgoszczy / kp)

Film - nagranie z policyjnego wideorejestratora przedstawia zdarzenie opisane w komunikacie.