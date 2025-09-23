„Ku chwale Ojczyzny!” - ślubowanie nowo przyjętych i odznaczenie doświadczonych lubuskich policjantów Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj 13 funkcjonariuszy, którzy zasilili szeregi Lubuskiej Policji, złożyło ślubowanie i tym samym rozpoczęło swoją niezwykle odpowiedzialną policyjną misję, podczas której nawet z narażeniem życia, poświęcać się będą społeczeństwu. Uroczystość ślubowania dopełniły odznaczenia resortowe dla doświadczonych lubuskich stróżów prawa oraz osób współpracujących z Policją.

We wtorek (23 września) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce szczególna uroczystość, podczas której dziewięciu młodych adeptów policyjnej służby złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar, by już wkrótce dołączyć do jednostek w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie i Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Spośród 13 nowych lubuskich policjantów, czterech złożyło już ślubowanie kilka dni wcześniej w komendach powiatowych w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Żaganiu i Żarach. Wszyscy funkcjonariusze słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z wyraźnym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem ich starań i spełnieniem zawodowych marzeń. Teraz nowych stróżów prawa czeka przygotowanie podstawowe, które każdy policjant musi przejść zanim trafi do swej macierzystej jednostki. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Po tych etapach będą oni przygotowani do służby i zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu oraz stawiania czoła największym wyzwaniom.

Wtorkowa uroczystość, poza ślubowaniem nowych funkcjonariuszy, była szczególna jeszcze z jednego powodu – wręczenia odznaczeń resortowych dla doświadczonych stróżów prawa oraz osób współpracujących z Policją w zapewnianiu codziennego bezpieczeństwa mieszkańcom województwa lubuskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk oraz I Wicewojewoda Lubuski Maciej Siwicki wręczyli wyróżnionym medale za Zasługi dla Policji oraz odznaki „Zasłużony Policjant”.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jerzy Czebreszuk zwrócił się do nowych policjantów: „Gratuluję Wam odwagi i wyboru tej pełnej trudów, ale szlachetnej drogi. Życzę, aby każdy dzień służby przynosił Wam satysfakcję, poczucie spełnienia i pewność, że robicie coś naprawdę ważnego. Składam również podziękowania Waszym rodzinom – za obecność i wsparcie.”. Komendant pogratulował i podziękował także odznaczonym osobom, które są wzorem do naśladowania dla młodych policjantów. Do ślubujących policjantów słowa skierował również I Wicewojewoda Lubuski Maciej Siwicki, który w imieniu swoim, Wojewody Lubuskiego i wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego pogratulował im wstąpienia w szeregi Policji oraz życzył, aby służba przynosiła im wielką satysfakcję z niesienia pomocy społeczeństwu. Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Nowym policjantom życzymy powodzenia w służbie, a wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!

aspirant Mateusz Sławek

film: młodszy aspirant Oskar Stroński

