Policjanci przechwycili blisko 100 kilogramów narkotyków Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Łącznie śląscy i małopolscy funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 100 kilogramów środków odurzających i psychotropowych o czarnorynkowej wartości prawie 4 milionów złotych.

Policjanci podejmują szereg działań ukierunkowanych na rozbijanie przestępczych struktur. Każdego dnia skutecznie wykrywają i zwalczają przestępstwa narkotykowe, uniemożliwiając wprowadzanie substancji zabronionych na rynek.

Do przejęcia kolejnej znacznej ilości substancji zabronionych doszło w pierwszej połowie września na terenie województwa małopolskiego. Na podstawie żmudnej pracy operacyjnej śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców ustalili, że dwaj mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą przewozili w swoim samochodzie znaczne ilości narkotyków. Ich przypuszczenia potwierdziły się. W ustalonym dniu, na autostradzie A4 - w rejonie lotniska Kraków-Balice, zatrzymali do kontroli mercedesa. W bagażniku samochodu, którym poruszali się powiązani ze środowiskiem pseudokibiców 29 i 27-latek, policjanci znaleźli worki z poporcjowanymi narkotykami.

Stróże prawa przeszukali również miejsca zamieszkania zatrzymanych. U młodszego z nich policjanci zabezpieczyli nie tylko narkotyki, ale również przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa, w tym m.in. 12 sztuk okularów korekcyjnych i ponad 70 sztuk e-papierosów. Natomiast na poddaszu bloku, w którym wcześniej zamieszkiwał 29-latek, zabezpieczonych zostało ponad 8 kg amfetaminy i 4 kg 4CMC.

Łączna ilość zabezpieczonych substancji to blisko 100 kilogramów, w tym kilkadziesiąt kilogramów 4CMC i blisko 10 kilogramów amfetaminy. Śledczy oszacowali, że wartość zabezpieczonych środków odurzających to prawie 4 miliony złotych. Do działań zaangażowani zostali również policjanci z komendy powiatowej w Krakowie. Krakowscy mundurowi będa prowadzili dalsze czynności w tej sprawie.

Krakowska prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzyna w Krakowie mężczyźni zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.