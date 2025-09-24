Kupowali prawa jazdy Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia zakończyła się sprawa prowadzona przez mikołowskich śledczych zwalczających przestępczość gospodarczą. Policjanci od października 2024 roku zbierali materiał dowodowy w związku z procederem zakupu dokumentów prawa jazdy przez pochodzące z różnych regionów Polski osoby. Wcześniej zarzuty w sprawie usłyszał mieszkaniec powiatu mikołowskiego, który oferował pomoc w uzyskaniu tego dokumentu. Nieco później śledczy dotarli do jego klientów. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Wnikliwe i pracochłonne śledztwo w tej sprawie toczyło się od października 2024 roku. To właśnie wtedy funkcjonariusze z Wydziału dw . z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie dzięki pracy operacyjnej uzyskali pierwszą informację o nielegalnym procederze. Policjanci gromadzili materiał dowodowy także przeciwko tym, którzy korzystali z oferowanych przez mężczyznę usług.

We wrześniu br. do Sądu Rejonowego w Mikołowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 osobom. Najmłodsza z nich ma 21 lat, najstarsza - 70. Zdecydowana większość z nich to ci, którzy nie zdali egzaminu na prawo jazdy. Byli jednak i tacy, którzy posiadane wcześniej uprawnienia utracili, np. z powodu jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Kwoty za zakup prawa jazdy wahały się od 2000 do 4500 złotych. Zainteresowani ofertą wpłacali pieniądze na konto bankowe mężczyzny, nigdy jednak żadnego dokumentu nie otrzymali.

Niespełna roczne śledztwo mikołowskich policjantów pozwoliło na sporządzenie aktu oskarżenia, który wpłynął do sądu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 8 lat więzienia.