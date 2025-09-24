Niecodzienna interwencja na ul. Kolejowej- policyjny patrol pomógł zestresowanemu przyszłemu tacie Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej każdy dzień służby niesie nowe wyzwania. Tak było również podczas rutynowego patrolu ulicy Kolejowej w Wałczu. Dla policjantów nie ma ważniejszego zadania niż niesienie pomocy, dlatego też policyjny patrol pomógł w eskorcie przyszłej mamy do szpitala.

Na ulicy Kolejowej w Wałczu w pewnym momencie do policyjnego radiowozu podjechało auto osobowe, z którego wybiegł wyraźnie zdenerwowany mężczyzna. Zwrócił się z prośbą o pomoc, gdyż będąca w zaawansowanej ciąży jego żona, poinformowała go telefonicznie, że odeszły jej wody płodowe. Zestresowany przyszły ojciec przyznał, że z powodu emocji nie był w stanie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze, st. post. P atrycja Półtoraczyk oraz strażnik miejski Wojciech Kowalski bez chwili wahania podjęli interwencję. Ruszyli za mężczyzną pod wskazany adres, gdzie oczekiwała ciężarna kobieta. Przyszli rodzice wsiedli do swojego samochodu, a patrol natychmiast rozpoczął eskortę w kierunku szpitala. W międzyczasie dyżurny wałeckiej komendy powiadomił szpital o przyjeździe pacjentki.

Dzięki sprawnej reakcji funkcjonariuszy, kobieta szybko i bezpiecznie dotarła pod opiekę personelu medycznego. Jak się okazało, do samego porodu było jeszcze trochę czasu, ale lekarze byli już gotowi na przyjęcie przyszłej mamy. Z relacji rodziców wynikało, że spodziewają się narodzin dziewczynki.

- Dla funkcjonariuszy nie ma ważniejszego zadania niż niesienie pomocy. Cieszy nas fakt, że mogliśmy wesprzeć rodzinę w tak stresującym i ważnym dla nich momencie - mówi st. post. Patrycja Półtoraczyk, która prowadziła eskortę.

To kolejny przykład na to, że funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej są gotowi nieść pomoc nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w tych, które wymagają empatii, spokoju i szybkiego działania.

Dziękujemy za zaufanie!