Niecodzienna interwencja na ul. Kolejowej- policyjny patrol pomógł zestresowanemu przyszłemu tacie
Dla funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej każdy dzień służby niesie nowe wyzwania. Tak było również podczas rutynowego patrolu ulicy Kolejowej w Wałczu. Dla policjantów nie ma ważniejszego zadania niż niesienie pomocy, dlatego też policyjny patrol pomógł w eskorcie przyszłej mamy do szpitala.
Na ulicy Kolejowej w Wałczu w pewnym momencie do policyjnego radiowozu podjechało auto osobowe, z którego wybiegł wyraźnie zdenerwowany mężczyzna. Zwrócił się z prośbą o pomoc, gdyż będąca w zaawansowanej ciąży jego żona, poinformowała go telefonicznie, że odeszły jej wody płodowe. Zestresowany przyszły ojciec przyznał, że z powodu emocji nie był w stanie zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Funkcjonariusze, st. post. Patrycja Półtoraczyk oraz strażnik miejski Wojciech Kowalski bez chwili wahania podjęli interwencję. Ruszyli za mężczyzną pod wskazany adres, gdzie oczekiwała ciężarna kobieta. Przyszli rodzice wsiedli do swojego samochodu, a patrol natychmiast rozpoczął eskortę w kierunku szpitala. W międzyczasie dyżurny wałeckiej komendy powiadomił szpital o przyjeździe pacjentki.
Dzięki sprawnej reakcji funkcjonariuszy, kobieta szybko i bezpiecznie dotarła pod opiekę personelu medycznego. Jak się okazało, do samego porodu było jeszcze trochę czasu, ale lekarze byli już gotowi na przyjęcie przyszłej mamy. Z relacji rodziców wynikało, że spodziewają się narodzin dziewczynki.
- Dla funkcjonariuszy nie ma ważniejszego zadania niż niesienie pomocy. Cieszy nas fakt, że mogliśmy wesprzeć rodzinę w tak stresującym i ważnym dla nich momencie - mówi st. post. Patrycja Półtoraczyk, która prowadziła eskortę.
To kolejny przykład na to, że funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej są gotowi nieść pomoc nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w tych, które wymagają empatii, spokoju i szybkiego działania.
Dziękujemy za zaufanie!
(KWP w Szczecinie / mw)