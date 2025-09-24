Poszukiwany niemiecką ENĄ zatrzymany przez lubelskich „łowców głów” - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Poszukiwany niemiecką ENĄ zatrzymany przez lubelskich „łowców głów”

Data publikacji 24.09.2025
Lubelscy „poszukiwacze” wytropili kolejnego przestępcę ukrywającego się przed organami ścigania. Tym razem w ich ręce wpadł 45-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego, który ścigany był europejskim nakazem aresztowania za napaść z uszkodzeniem ciała i usiłowanie kradzieży. W minionym roku w Niemczech w celu rabunku gotówki zaatakował w pokoju śpiącego mężczyznę zadając mu ciosy w głowę. Jak się okazuje, zatrzymany 45-latek wielokrotnie notowany był w policyjnych kartotekach przez lubartowskich, ryckich i puławskich policjantów za włamania i kradzieże oraz udział w bójce.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie po raz kolejny zatrzymali ukrywającego się przestępcę. To 45-letni mieszkaniec powiatu lubartowskiego, który poszukiwany był niemiecką ENĄ wydaną w lipcu tego roku. 45-latek w niemieckiej Bawarii dopuścił się poważnego przestępstwa. W celu rabunkowym zakradł się do pokoju, w którym spał pokrzywdzony mężczyzna. Napastnik po zabarykadowaniu się od środka rzucił się na śpiącego mężczyznę zadając mu ciosy w głowę. Jego celem miał być portfel z zawartością gotówki, który znajdował się w kieszeni spodni pokrzywdzonego. Zaatakowany mężczyzna zdołał wydostać się z pokoju i uciec. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację.

Niemieckie służby ustaliły personalia sprawcy tej napaści. Okazało się, że obywatel Polski zaczął ukrywać się przed organami ścigania. W lipcu tego roku został wydany za 45-latkiem europejski nakaz aresztowania.

Ponadto mieszkaniec powiatu lubartowskiego poszukiwany był również przez rycki sąd do 2-letniej odsiadki za przestępstwa popełnione w naszym regionie. Na koncie ma udział w bójce lub pobiciu, z narażeniem człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a także szereg kradzieży z włamaniami do budynków gospodarczych i domków letniskowych. Tych ostatnich włamań dopuścił się na terenie powiatu lubartowskiego, ryckiego i puławskiego.

Do poszukiwań za ściganym mężczyzną ruszyli lubelscy „łowcy głów”. Ich doświadczenie w tropieniu przestępców przyniosło oczekiwany efekt. Dzięki współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,  innymi policjantami pionu kryminalnego KWP oraz policjantami z biłgorajskiej komendy, poszukiwany 45-latek został zatrzymany. Wpadł w jednym z domów  w Biłgoraju. Był zaskoczony zatrzymaniem. Mężczyzna został osadzony w zamojskim zakładzie karnym.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

(KWP w Lublinie / kc)

