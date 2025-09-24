Policjanci ze Środy Śląskiej pomogli mężczyźnie znajdującemu się w kryzysie Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze średzkiej jednostki, wykazując się niezwykłą odwagą i zdecydowaną postawą podczas interwencji, pomogli 41-latkowi, który znajdował się w głębokim kryzysie emocjonalnym. Mundurowi jako pierwsi dotarli na miejsce interwencji, gdzie znajdował się mężczyzna deklarujący chęć targnięcia się na swoje życie poprzez podpalenie swojej odzieży.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu w jednej z miejscowości powiatu średzkiego. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej otrzymał niepokojące zgłoszenie, z którego wynikało, że mężczyzna ubrał na siebie płaszcz, który następnie podpalił.

Na miejscu niezwłocznie pojawili się średzcy policjanci, którzy natychmiast przystąpili do działania. Mundurowi dogasili palącą się odzież, a następnie udzielili niezbędnej pomocy przedmedycznej mężczyźnie, monitorując jego stan do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiemu zgłoszeniu i zdecydowanym działaniom średzcy policjanci zapobiegli tragedii.

41-latek, z uwagi na swój stan psychofizyczny, został przetransportowany do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, a następnie przekazany pod opiekę lekarzy, gdzie uzyska profesjonalną pomoc.

Zmagasz się z problemami natury psychicznej? Nie bądź z tym sam. Dla osób, które doświadczają kryzysu psychicznego i emocjonalnego zostały uruchomione specjalne infolinie:

( KWP we Wrocławiu / mw)