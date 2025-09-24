Fałszywe zgłoszenie ataku – interweniowało kilka patroli policji Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Wczoraj wieczorem oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach odebrał dramatyczne zgłoszenie o ataku na kobietę. Według relacji zgłaszającego sprawca miał posiadać nóż oraz broń palną z amunicją. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji. Okazało się jednak, że całe zdarzenie zostało zmyślone, a zgłoszenie było formą zemsty.

Wczoraj, 23 września 2025 roku, okło godziny 20:00 pod numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że jego partnerka została zaatakowana przez nieznanego sprawcę. Według jego relacji napastnik miał mieć nóż i broń. Zgłaszający oświadczył, że uciekł z miejsca zdarzenia i powiadomił służby z mieszkania sąsiada. Na miejscu policjanci szybko ustalili, że historia nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Rzekoma ofiara była bezpieczna, a zgłoszenia dokonał jej były partner, 24-letni mieszkaniec gminy Maków. Powodem fałszywego alarmu były osobiste nieporozumienia między znajomymi. Za wywołanie niepotrzebnej interwencji policjanci ukarali zgłaszającego mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Konsekwencje nieodpowiedzialnych wezwań

Przypominamy, że każda informacja o zagrożeniu traktowana jest poważnie i wymaga natychmiastowej reakcji. W tym przypadku do fikcyjnego zdarzenia skierowano kilka patroli, które w tym samym czasie mogły być potrzebne przy rzeczywistych interwencjach ratujących życie, zdrowie lub mienie mieszkańców. Bezpodstawne wezwanie służb ratunkowych jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale również niebezpieczne. Policja w w takich sytuacjach może rónież skierować do sądu wniosek o ukaranie, co może skutkować znacznie wyższą grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą aresztu.

Pamiętaj! Numer alarmowy 112 to narzędzie, które służy do ratowania życia i zdrowia, a nie do rozwiązywania sporów osobistych. Każdy fałszywy telefon angażuje funkcjonariuszy i sprzęt, który w tym samym czasie mógłby uratować czyjeś życie. Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność.

Zgłaszajmy tylko realne zagrożenia.