Chciał udusić żonę taśmą, po czym uderzyć w drzewo powodując wypadek Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj Wdarł się do samochodu, którym jego żona wróciła z pracy, po czym usiłował ją udusić owijając jej twarz i szyję wielokrotnie taśmą. Następnie planował rozpędzony uderzyć w drzewo powodując ich wspólny wypadek. To wszystko w dniu urodzin kobiety. Jego zamiarom zapobiegły dzieci, które usłyszały krzyczącą matkę i oswobodziły ją. Spłoszony sprawca po chwili ucieczki przyjechał… na komendę, gdzie został zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do policjantów trafiło zgłoszenie od roztrzęsionej kobiety, którą mąż próbował udusić taśmą. Gdy funkcjonariusze dotarli pod jej adres mężczyzny już nie było. Kobieta przekazała, że jej mąż, z którym się rozwodzi - napadł ją, gdy ta wysiadała z pojazdu po przyjeździe z pracy. Następnie zaczął owijać jej głowę, szyję i usta taśmą próbując ją udusić i siłą zatrzymać w samochodzie. Wszystko działo się przed ich rodzinnym domem, dlatego też krzyki kobiety o pomoc, usłyszały dzieci, które wybiegły z budynku i spłoszyły ojca.

Podduszona kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala, a policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Po chwili okazało się, że 50-latek sam przyjechał na komendę przekazując dyżurnemu, że to on próbował zabić żonę. Dodał, że miał też w planie po podduszeniu żony rozpędzić się i uderzyć samochodem w drzewo powodując ich wspólny wypadek. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w celi. Prokurator przedstawił mu m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.