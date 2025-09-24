Szczęśliwy finał poszukiwań 65-latka w lesie. Pomogła wiedza policjanta-myśliwego Data publikacji 24.09.2025 Powrót Drukuj 65-letni mieszkaniec Kielc zgubił się podczas grzybobrania w lesie w Michałowie (pow. kozienicki). Kontakt z nim był utrudniony, ponieważ posługiwał się wyłącznie językiem włoskim i nie potrafił wytłumaczyć miejsca swojej lokalizacji. Dzięki szybkiej akcji służb i znajomości terenu przez policjanta, pasjonata myślistwa, mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy.

Wczoraj, 23.09br., wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 65-letniego mieszkańca Kielc. Mężczyzna wybrał się na grzyby do lasu w Michałowie, gmina Grabów nad Pilica, i nie powrócił do domu o umówionej godzinie. Rodzina próbowała najpierw samodzielnie odnaleźć zaginionego, jednak bez skutku. Mężczyzna miał stracić orientację w terenie i nie był w stanie samodzielnie wrócić. Choć miał przy sobie telefon komórkowy, nie potrafił podać początkowo swojej lokalizacji. Dodatkową trudność stanowił fakt, że posługiwał się wyłącznie językiem włoskim.

Po zgłoszeniu zaginięcia, od razu rozpoczęto poszukiwania. Policjantów z komisariatu w Grabowie nad Pilicą oraz Wydziału Prewencji kozienickiej komendy wsparli w działaniach przewodnik z psem tropiącym z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, strażacy z PSP w Kozienicach z dronem, a także myśliwy - nadkom. Andrzej Kowalczyk z Wydziału dw . z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu. To właśnie jego znajomość topografii lasu oraz wskazówki okazały się kluczowe. Wspólnie z nadkom. Arturem Leszczyńskim, Komendantem Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą w rejonie ambony myśliwskiej nr 12 odnaleźli zaginionego. Mężczyzna bezpiecznie wrócił do domu.

Policja przypomina, aby podczas grzybobrania:

zawsze mieć przy sobie naładowany telefon i włączoną lokalizację,

informować bliskich o miejscu pobytu i planowanej godzinie powrotu,

najlepiej wychodzić do lasu w towarzystwie, a nie samotnie,

odpowiednio wcześnie opuścić las, aby uniknąć zagrożeń.

Dzięki rozwadze i odpowiedniemu przygotowaniu grzybobranie pozostanie bezpieczną formą wypoczynku.

(KWP w Radomiu / mw)